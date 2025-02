Vangelis Pavlidis schiet Benfica met fraaie goal naar zege op AS Monaco

Benfica heeft goede zaken gedaan in de heenwedstrijd van de tussenronde in de Champions League tegen AS Monaco. Dankzij een treffer van Vangelis Pavlidis zegevierden de Portugezen met 0-1, al lieten zij ondanks een overtalsituatie na afstand te nemen in het tweeluik.

Het eerste serieuze gevaar in Stade Louis II kwam op naam van Álvaro Carreras. De aanvallend ingestelde linksback van Benfica stoomde mee op naar voren en loste vanaf een meter of 25 een streep, die een halve meter naast de paal vloog.

Aan de overkant liet Maghnes Akliouche zich gelden meet schot dat richting de bovenhoek vloog. Tot zijn teleurstelling zag de creatieveling zijn poging uit de bovenhoek getikt worden door Anatoliy Trubin.

Het waren de spaarzame hoogtepunten in wat verder een vrij teleurstellende eerste helft was. Benfica was de ploeg die voor rust nog het dichtst bij een treffer kwam. Carreras kapte goed naar binnen, waarna hij Monaco-goalie Radoslaw Majecki de gelegenheid gaf te redden met een vrij matig schot.

Enkele minuten na rust kwam Benfica op voorsprong. Pavlidis, die tot dat moment onzichtbaar was, rukte zich los van centrumverdediger Mohammed Salisu en chipte de bal met veel gevoel over Majecki heen: 0-1.

Monaco schoot zichzelf even later in de voet toen middenvelder en basisdebutant Al Musrati zijn tweede gele kaart kreeg wegens protesten bij arbiter Maurizio Mariani.

In het restant kreeg Benfica mogelijkheden om de voorsprong te vergroten. Zo vergat Pavlidis zijn tweede van de avond te maken, door recht op Majecki te schieten. De rebound was vervolgens niet besteed aan Kerem Aktürkoglu, die over schoot.

Het bleef bij 0-1, al kreeg Benfica nog wel een meevaller in zijn schoot geworpen. Monaco-aanvoerder Denis Zakaria pakte in blessuretijd geel en mist daardoor de return in Estádio da Luz. Tegenvaller was het uitvallen van Ángel Di María, die ogenschijnlijk last had van zijn hamstring.