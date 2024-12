Vandaag Inside raakt voetbalgast kwijt: 'Jullie hoeven mij nooit meer te bellen'

Vandaag Inside hoeft Alex Pastoor niet meer te bellen, zo meldt Wilfred Genee in de uitzending van dinsdagavond. De voormalig trainer van Almere City FC was vorige week te gast in het praatprogramma, maar hield daar geen goed gevoel aan over.

Valentijn Driessen, die dinsdag te gast is, brengt Pastoor ter sprake. "Bij wat Alex Pastoor zegt zit geen grap bij", aldus de journalist van De Telegraaf. "Die heeft hier ook niets gezegd. Die komt hier om een boek te promoten en die trekt zijn mond niet open." Dat ging overigens om het boek Met open vizier, dat Boudewijn Geels schreef over Pastoor.

"Hij was na afloop ook not amused", meldt Genee. "We hoeven hem nooit meer te bellen, zei hij", aldus Genee. "Gaan we ook niet doen", grapt René van der Gijp.

"Hij vond dat hij te weinig aan het woord is geweest", legt Genee uit. Johan Derksen reageert: "Als hij laat merken dat hij wat te vertellen heeft, komt hij ook wat vaker aan het woord. Hij zat daar maar wat te murmelen."

Volgens Derksen had Pastoor in de kleedkamer wel 'allerlei verhalen'. "Hij kan heel goed babbelen hoor", zegt Derksen. "Het is een slimme gozer ook", gaat Genee door. "Hij heeft goede verhalen, heeft veel meegemaakt. Hij had verwacht dat hij meer kon meedoen, maar we kunnen niet de hele tijd over dat boek praten."