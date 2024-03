Van 't Schip onthult nieuwe blessure bij Ajax-aanvaller Steven Berghuis

Niet de al bekende knieblessure houdt Steven Berghuis donderdag aan de kant tegen Aston Villa, maar een rugkwetsuur. Dat maakt Ajax-trainer John van 't Schip woensdagavond bekend op de persconferentie in aanloop naar de return in de achtste finale van de Conference League tegen Aston Villa. Op de dag voor het treffen met Fortuna Sittard afgelopen weekend ging Berghuis door zijn rug. "Dat is eigenlijk de reden dat hij op dit moment niet speelt", doet Van 't Schip uit de doeken.

"Het duurt en het duurt maar", herhaalt Van 't Schip een stelling van NOS-journalist Jeroen Stekelenburg over de kwakkelende fitheid van Berghuis. "Het is teleurstellend, ook voor Stefan (Steven, red.) zelf natuurlijk", antwoordt de Ajax-trainer. "Hij had er graag al bij willen zijn afgelopen weekend. Maar ja, hij is door zijn rug gegaan."

Voor zover bekend had Berghuis alleen last van zijn knie. Berghuis kon er wel mee lopen en rennen, maar de rechtsbuiten annex middenvelder kreeg last van zijn knie wanneer hij tegen een bal trapte. "Hij had last van zijn knie inderdaad, maar op de laatste training kreeg hij last van zijn rug. Dat is eigenlijk de reden dat hij op dit moment niet speelt."

De (verlengde) absentie van Berghuis is een nieuwe tegenvaller voor Van 't Schip. "Je wil zo veel mogelijk dat je spelers beschikbaar zijn, en helemaal de spelers die, in dit geval, creativiteit kunnen brengen. Maar het is niet zo, dus we kunnen er lang en breed over lullen, maar het gaat niet gebeuren morgen", lacht Van 't Schip als een boer met kiespijn.

Net als Berghuis is ook aanvoerder Steven Bergwijn niet van de partij. De absentie van het tweetal zorgt ervoor dat Ajax deels gedwongen op een andere manier moet spelen. "Het zijn andere type spelers, dus je moet het veel meer hebben van de zijkanten", doelt van 't Schip op de opkomende backs in het 5-4-1-systeen. "Je moet het veel meer hebben van de loopjes van de middenvelders, die over de verdediging heen gaan."

"Het zal inderdaad wat minder creatief zijn, maar dat zijn dan andere spelers die het op een andere manier moeten invullen." Van 't Schip houdt nu al enkele weken vast aan het nieuwe 5-4-1-systeem, met wisselend succes. FC Utrecht werd overtuigend verslagen (2-0), terwijl Aston Villa een paar dagen later ook niet tot scoren kwam in de Johan Cruijff ArenA (0-0). Afgelopen weekend ging het weer beduidend minder tegen Fortuna Sittard (2-2).

"Ik heb er heel veel vertrouwen in", zegt de oefenmeester ondanks het teleurstellende gelijkspel tegen Fortuna. "Omdat we hebben laten zien dat we tegen Utrecht en Villa, maar ook tegen AZ nadat we achter kwamen, in dit systeem solide kunnen spelen. Afgelopen zondag was er jammer genoeg geen vervolg, maar het is ook niet een systeem dat je van de ene op de andere dag perfect speelt. Maar de jongens hebben wel laten zien dat ze het op een goede manier kunnen uitvoeren."

"We moeten niet meegaan in de hectiek. Dat is waar we ruimtes weggeven en de linies uit elkaar komen. We moeten geduldig blijven en de bal zo lang mogelijk in bezit houden. Of dat gaat lukken, dat is weer een ander verhaal. Je speelt een uitwedstrijd en zij hebben een behoorlijke nederlaag geleden, dus zullen wat recht willen zetten." Villa verloor afgelopen weekend kansloos met 0-4 van Tottenham Hotspur. "Wij moeten gewoon ons eigen spel op de mat proberen te leggen en daarnaast zal het vechten zijn. Keihard knokken en goed staan."

