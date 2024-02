Van 't Schip noemt zeker drie redenen waarom hij Gaaei meteen wisselde bij Ajax

John van 't Schip is bij ESPN ingegaan op de pijnlijke wissel van Anton Gaaei in het duel tussen AZ en Ajax (2-0) van zondag. De rechtsback werd al na 35 minuten naar de kant gehaald door de trainer en daar had Van 't Schip zo zijn redenen voor.

Gaaei startte in Alkmaar vanwege de afwezigheid van Tristan Gooijer. Laatstgenoemde moest verstek laten gaan door een blessure, waardoor de Deense vleugelverdediger het weer eens vanaf de start mocht laten zien. Zijn optreden was allesbehalve vlekkeloos.

Van 't Schip krijgt na afloop de vraag waarom hij niet wachtte tot de rust om Gaaei te wisselen. "Op dat moment voelde ik gewoon dat er wat anders nodig was", zegt de trainer desgevraagd. "Anton begon gewoon wat minder aan de wedstrijd."

Vlak voor zijn wissel leed Gaaei op kinderlijke wijze balverlies op de rand van de vijandelijke zestien, wat een enorme kans voor AZ opleverde. "Dan gaat het in zijn hoofd zitten", concludeert Van 't Schip.

"Dan kan je een paar minuten wachten (met wisselen, red.), maar in die resterende minuten kan er ook nog eens een bal tussendoor gaan die wél fataal is. Dat risico wilden we niet nemen."

"Het is heel lullig voor hem", vervolgt Van 't Schip. "Want hij viel goed in in Noorwegen (donderdag tegen FK Bodø/Glimt, red.). En wij hadden het idee dat hij met dit systeem (formatie met vijf verdedigers, red.) veel meer tot zijn recht komt, omdat hij dan vanuit zijn eigen kracht speelt."

"Helaas pakte het anders uit en brachten we Kaplan in, die het erg goed deed. Wat dat betreft hebben we gezien dat hij een versterking kan zijn voor ons achterin", besluit de oefenmeester over de Turkse invaller.

