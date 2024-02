Van ’t Schip neemt keihard besluit over speler Ajax: ’Hij ging er niet vol voor’

Ar'Jany Martha zit niet in de selectie van Ajax voor het Conference League-duel met FK Bodø/Glimt. Volgens trainer John van 't Schip heeft de rechtsbuiten annex linksback simpelweg te weinig gepresteerd de afgelopen tijd. Daarnaast ging Martha er volgens de trainer 'niet vol voor'. "Om wat voor reden dan ook."

Op de vraag van NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg waarom Martha niet is afgereisd naar Noorwegen, is Van 't Schip duidelijk. "Omdat iemand anders erbij is gekomen, onder andere. Hij is natuurlijk geen rechtsbuiten", zegt de trainer, voordat hij zichzelf corrigeert. "Hij heeft jarenlang in het tweede op die positie gespeeld."

"Hij is de laatste maanden bij ons op linksback terechtgekomen, voordat hij bij ons kwam. Al speelde hij bij Jong op linksback. En nu is Steve (Berghuis, red.) onder andere terug en we hebben achterin op links andere voorkeuren." Zo lijken Jorrel Hato en Devyne Rensch de twee belangrijkste kandidaten om in Bodø de linksbackpositie in te nemen.

Van 't Schip is het eens met de stelling dat het een 'pijnlijke' situatie is voor Martha. Op de vraag of Martha na 'zo'n weekend' geslachtofferd wordt – Ajax speelde met 2-2 gelijk tegen NEC – geeft de trainer een enigszins ontwijkend antwoord. "Ik denk ook dat het hoort bij het proces waar hij in zit."

"We zitten bij een profclub. Het is niet zo dat je bij een liefdadigheidsinstelling zit, dat je maar meengenomen wordt omdat je... Nee, je moet ook presteren. Je moet ook goed spelen, en dat deed hij duidelijk niet. Het gaat er ook om: hoe sta je in het veld? En dat was niet goed genoeg."

"Het is niet zo dat we voelden dat er iemand stond die er vol voor ging, om wat voor reden dan ook. Daarom hebben we besloten dat hij niet meegaat." Naast Hato en Rensch zou ook Borna Sosa donderdag in de basis kunnen staan, al lijkt de Kroaat genoegen te moeten nemen met een reserverol.

Ajax speelde vorige week donderdag op het nippertje gelijk tegen Bodø/Glimt. Na een dubbeslag van Albert Grønbaek leken de Amsterdammers het heenduel in de tussenronde van de Conference League te verliezen, totdat Branco van den Boomen en de weer herstelde Berghuis in blessuretijd toesloegen: 2-2.

