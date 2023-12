Van ’t Schip legt uit waarom hij aankoop van 12 miljoen voor het eerst inzet

Woensdag, 6 december 2023 om 19:46 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:54

Voor John van 't Schip is het restant van de wedstrijd tussen RKC Waalwijk en Ajax (2-3 stand bij ingang van de 84ste minuut) een unieke ervaring. De coach van de Amsterdammers maakte een dergelijke uitspeelwedstrijd naar eigen zeggen nooit eerder mee. "RKC heeft niets te verliezen, en wij eigenlijk alles", zegt Van 't Schip voor de camera bij ESPN.

Van 't Schip maakt gebruik van drie witte wissels, wijzigingen die 'gratis' doorgevoerd mogen worden omdat drie spelers die in september op het veld stonden nu geblesseerd zijn. De trainer van Ajax had nog eens vier keer regulier mogen wisselen, maar maakt daar geen gebruik van.

Daardoor gaat Gastón Ávila voor het allereerst minuten maken onder Van 't Schip. De Argentijn staat centraal in de verdediging. "Zij gaan waarschijnlijk veel met lange ballen spelen. Ávila is een kopper", motiveert Van 't Schip zijn keuze.

Van 't Schip heeft een duidelijk speelplan voor de laatste minuten in Waalwijk. "De beste manier om de wedstrijd te killen, is om de bal over te spelen, maar daar waar mogelijk moet je ook gaan voor de vierde goal. Wij zijn een ploeg die niet gemaakt is om voor het hok te liggen en alleen maar te verdedigen. Maar bij momenten dat we onder druk komen moeten we ons mannetje staan."

"Met een doelpunt is het normaal gesproken klaar, maar je moet dan nog altijd scherp blijven, dat zagen we zondag tegen NEC. Daar kwamen we op 0-2, maar werd het via de 1-2 toch nog spannend. Dit wordt mentaal een hele gekke wedstrijd."

Ajax arriveerde door drukte op de weg later dan verwacht in Waalwijk. "Het viel wel mee, maar we deden er wel wat langer over. We hadden een goede buschauffeur."

Opstelling RKC: Vaessen; Gaari, Adewoye, Van den Buijs, Meijers; Weidmann, Oukili. Margaret; Min, Kramer, Stevanovic.

Opstelling Ajax: Ramaj; Rensch, Sutalo, Ávila, Hato; Tahirovic, Hlynsson, Taylor; Berghuis, Brobbey, Forbs.