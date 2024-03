Van 't Schip legt uit waarom Ajax-spelers aanvankelijk drie vrije dagen kregen

Ajax heeft vrijdagmiddag in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht met dertien spelers getraind, zo meldt De Telegraaf. Trainer John van ‘t Schip had zijn selectie eigenlijk een vrije dag gegeven vanwege het drukke programma dat voor de boeg staat.

Een deel van de Ajax-selectie is vrijdag op eigen initiatief gaan trainen. Op maandag en dinsdag hadden de spelers ook al vrij gekregen. Samen met Van ’t Schip en zijn assistent-trainers Michael Valkanis, Hedwiges Maduro en Said Bakkati zijn zij toch het veld opgegaan.

De Telegraaf weet welke spelers hun vrije dag hebben opgegeven. Het zou gaan om vier doelmannen: Diant Ramaj, Jay Gorter, Gerónimo Rulli en Remko Pasveer en de veldspelers Kenneth Taylor, Sivert Mannsverk, Kristian Hlynsson, Jordan Henderson, Tristan Gooijer, Borna Sosa, Ahmetcan Kaplan en Jorrel Hato.

Clubwatcher Mike Verweij meldt daarnaast dat Steven Bergwijn, die de afgelopen weken uit de roulatie was wegens een hamstringblessure, op het veld individueel loopoefeningen verrichtte. Steven Berghuis en Brian Brobbey werden intensief door de medische staf behandeld, terwijl Josip Sutalo geblesseerd is. Brobbey zou uit voorzorg aan de kant zijn gehouden en zondag tegen FC Utrecht wel kunnen spelen.

Tegenover Ajax TV reageert Van ‘t Schip op het nieuws dat er spelers op eigen initiatief zijn gaan trainen. “Het is belangrijk om de frisheid in de ploeg terug te krijgen”, benadrukt de oefenmeester. “Het is altijd een balans tussen mentaal en fysiek. We hebben een zwaar programma gehad met onder meer de uitwedstrijden tegen Bodø/Glimt en AZ. In de komende drie weken hebben we opnieuw een druk programma en weinig tijd om de spelers fysiek rust te geven. Vanuit een aantal jongens kwam het initiatief om toch te trainen, dat is mooi om te zien.”

Van ‘t Schip kan begrijpen dat supporters vreemd opkijken dat de selectie na het verlies tegen AZ drie vrije dagen kreeg. “We hebben alleen een heel druk programma, waardoor de frisheid uit de ploeg is gegaan. Dat proberen we op allerlei mogelijke manieren er weer in te krijgen. Alleen maar heel hard trainen is niet altijd de oplossing.”

Anton Gaaei

Iemand die ook op de vrijdagtraining ontbrak, was Anton Gaaei. Hij kreeg van Van ‘t Schip ‘twee tot drie dagen’ rust. De Deen werd tegen AZ voor de tweede keer dit seizoen voor rust naar de kant gehaald wegens tegenvallende prestaties op het veld. "Ik heb in de ArenA een tijdje met hem gesproken. Hij heeft een paar dagen nodig gehad om het te verwerken. We hebben hem twee tot drie dagen gegeven om rust te krijgen in zijn hoofd", aldus Van 't Schip.