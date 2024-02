Van 't Schip legt duidelijk uit waarom hij Taylor op de bank zet bij Ajax

John van ‘t Schip heeft een duidelijke verklaring voor zijn keuzes in de opstelling van Ajax. De oefenmeester kan onder meer niet beschikken over de lichtgeblesseerde Jordan Henderson. Verder kiest hij ervoor om Kenneth Taylor in de return van het tweeluik tegen FK Bodø/Glimt in de Conference League op de bank te zetten.

De Amsterdammers moeten het tijdens de return tegen Bodø/Glimt stellen zonder Henderson. Achter de inzetbaarheid van de Engelse routinier stond al een vraagteken. Hij blijkt uiteindelijk niet fit genoeg om minuten te maken in Noorwegen.

"Henderson was al twijfelachtig”, legt Van ‘t Schip uit voor de camera van Veronica. “Gisteren tijdens de laatste training was het niet voldoende om te spelen, dus dan neem je daar geen risico mee. Gooijer kreeg boven op zijn dijbeen een soort spierblessure."

Daarnaast moet Kenneth Taylor genoegen nemen met een plek op de bank. "We spelen wat meer met twee zessen. Vandaar dat we een keuze hebben gemaakt tussen Kristian (Hlynsson, red.) en Kenneth", aldus Van 't Schip.

De trainer geeft overigens aan dat de recente fluitconcerten van de Ajax-fans richting Taylor niet van invloed zijn geweest op zijn beslissing. "Dit is niet zozeer om hem uit de wind te houden. Het heeft meer te maken met de bezetting."

Diant Ramaj verdedigt zoals gewoonlijk het doel van de Amsterdammers. De Duitser ziet de defensie voor zich gevormd worden door Devyne Rensch, Josip Sutalo, Jorrel Hato en Borna Sosa.

Op het middenveld moeten Branco van den Boomen en Benjamin Tahirovic nummer 10 Kristian Hlynsson van bruikbare ballen voorzien. Voorin wordt spits Brian Brobbey geflankeerd door Berghuis (rechts) en Forbs (links).

