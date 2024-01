Van 't Schip laat miljoenenaankoop niet gaan: 'We hebben gezegd: kan niet'

Carlos Forbs mag niet vertrekken bij Ajax, zo benadrukte John van 't Schip zaterdag na de 2-4 overwinning van Ajax op Heracles Almelo. Fabrizio Romano meldde eerder dat er ‘vergevorderde gesprekken’ waren met Nottingham Forest, maar de trainer hecht daar geen waarde aan. Ajax betaalde vorig jaar 14 miljoen euro voor Forbs, die zich in Amsterdam nog moet bewijzen.

"We hebben gezegd: het kan gewoon niet. Je ziet het nu ook: Bergwijn is geblesseerd, dus we hebben gewoon spelers nodig daar. Forbs is zeker een speler die niet weggaat op dit moment", liet Van 't Schip weten op de aansluitende persconferentie. De vleugelaanvaller had overigens een basisplaats tegen Heracles.

Volgens De Telegraaf zou Ajax een bod van Lille OSC op Chuba Akpom hebben afgewezen. De Amsterdammers vinden de bieding, die in de buurt komt van de 12,3 miljoen euro die Sven Mislintat afgelopen zomer naar Middlesbrough overmaakte, te laag. Van 't Schip is daar echter niet van op de hoogte. "Ik weet wel dat er belangstelling was."

Het is wel mogelijk dat Gerónimo Rulli in de slotfase van de winterse transferperiode alsnog vertrekt bij Ajax. Naar verluidt mogen ook Francisco Conceição, Anass Salah-Eddine en Jorge Sánchez vertrekken uit Amsterdam, daar het trio geen uitzicht heeft op een basisplaats.

Aanwinsten

Van 't Schip hoopt stiekem dat Ajax naast Jordan Henderson nog enkele spelers binnenhaalt in deze transferwindow. "Versterkingen zijn best welkom. Het liefst nu, maar dat is wel kort dag. Willen we echt een stap maken, dan denk ik dat het noodzakelijk is. Je ziet gewoon dat we op sommige positie dun bezet zijn."

"Welke posities daarvoor in aanmerking komen? Ik denk dat iedereen dat wel ziet, maar het is wel een interne kwestie. Of het gaat gebeuren? Ik weet het niet. Er wordt hard gewerkt, maar het is altijd lastig in de transferperiode in januari", houdt de Ajax-trainer een slag om de arm.

Van 't Schip was ondanks de zege in Almelo kritisch op zijn ploeg. "De balans is niet goed. Dat gaat ook niet in één keer goed komen. Maar het zou wel fijn zijn als we er naast Henderson nog iemand bij krijgen. Dat maakt het ook voor de rest van de groep makkelijker en beter."

