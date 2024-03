Van 't Schip laat Gaaei buiten selectie Ajax: 'Hij zit er helemaal doorheen'

John van ’t Schip heeft zondag voorbeschouwd op het duel met FC Utrecht. Daarbij ging hij onder meer in op de veelbesproken training van afgelopen vrijdag en de afwezigheid van Anton Gaaei, die er mentaal ‘doorheen zit’.

Volgens Van ’t Schip houdt de opstelling van zondag geenszins verband met de aanwezigen op de training afgelopen vrijdag. “Dat zegt niks. Het geeft aan dat de jongens die het nodig hadden - en daarvoor hebben we het ook gedaan - dat ze die dag gewoon gebruikt hebben. Maar de opstelling heeft niks met de training te maken, dat zou heel raar zijn”, verzekert Van ’t Schip.

Van ’t Schip noemt het zware programma, met onder meer wedstrijden tegen AZ (0-2 verlies) en het tweeluik met Bodø Glimt (2-2 en 1-2) als redenen voor de vrije dagen. Hij besloot samen met de technische staf daarom de vrije dagen in te plannen. “Je kijkt naar de groep en het feit dat we twee weken bijna geen vrije dag hadden.”

“En dat er dan jongens zijn die op eigen initiatief en in overleg met mij willen gaan trainen, dat kan uiteraard. Dus we zien wel hoeveel er komen en dan gaan we gewoon trainen”, besluit de oefenmeester dat onderwerp.

“We hebben het na zondag nabesproken”, doelt van ’t Schip op de 5-4-1-opstelling. “Donderdag hebben we in die formatie twee keer getraind. Daar bespreek je filmbeelden van met de jongens en dan hopen we dat ze vandaag weer een stap kunnen zetten.”

Gaaei zit zondag niet bij de wedstrijdselectie voor het duel met FC Utrecht. De Deense verdediger werd tijdens het duel met AZ op pijnlijke wijze en na 35 minuten spelen gewisseld. “Ik heb Anton een paar dagen vrij gegeven”, vertelt Van ’t Schip.

“Dat heeft ook weer te maken met iets mentaals, want fysiek is hij op zich prima. Maar ja, hij zat er helemaal doorheen en we vonden als Ajax dat hij wat tijd nodig had. Dus hij sluit gewoon morgen weer aan. Dat doe je in overleg. Het is niet dat je hem nog eens gaat straffen.”

“Je wil je middenveld een beetje complementair hebben”, licht de trainer zijn keuze voor Mannsverk in plaats van Branco van den Boomen toe. “Hij moet het meest in de controle spelen en hij heeft laten zien dat hij een oog heeft voor dat verdedigende.”

Brobbey staat in de 5-4-1-formatie alleen in de punt. Zijn aanvoer moet voortkomen uit het ‘voetballen’, zo stelt Van ’t Schip. “Vanuit balbezit je spel maken door de linies heen, je tienen bereiken. En vanuit de zijkanten natuurlijk, de wingbacks, met Borna (Sosa, red.) en Tristan (Gooijer, red.).”

