Van ’t Schip komt direct na zege Ajax met update over blessure Brobbey

De blessure waardoor Brian Brobbey donderdagavond uitviel tegen FK Bodø/Glimt lijkt mee te vallen. Na afloop van het met 1-2 gewonnen duel gaat John van ’t Schip bij Veronica onder meer in op de blessure van de spits, die er mogelijk komende zondag tegen AZ ‘gewoon’ weer bij is.

Vlak voor rust moest Brobbey zich geblesseerd laten vervangen. Zijn vervanger was Chuba Akpom. Met Akpom binnen de lijnen wist Ajax uiteindelijk, niet geheel verdiend, na verlenging met 1-2 te winnen in Noorwegen.

Na afloop van het duel ging Van ’t Schip onder meer in op de blessure van Brobbey. “Het is een beetje wat hij al een tijdje heeft”, tekent Voetbal International op uit de mond van de Ajax-trainer. Van ’t Schip doelt daarmee op een pees in de knie van de spits.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

“De ene keer heeft hij er meer last van dan de andere keer. Op het kunstgras had hij er meer last van. De dag voor de wedstrijd had hij ook al getraind op het kunstgras. Hij heeft er vaker op gespeeld, maar in deze fase had hij er meer last van. Daardoor konden we ook niet de druk geven die we wilden. En Brian gaf zelf ook aan dat het niet ging.”

Komende zondag speelt Ajax de kraker tegen AZ. Het is de vraag of Brobbey daar bij kan zijn. “Het is bij hem heel erg in het moment... Hij hoopt zelf dat hij er zondag bij is, maar dat is nu een beetje managen. Hij had deze week al niet veel getraind, omdat hij al wat last had na de wedstrijd tegen NEC. Dat moeten we naar zondag toe bekijken”, aldus Van ’t Schip.

Jordan Henderson ontbrak helemaal in de selectie van Ajax, omdat hij niet geheel fit was. Ook daar ging Van ’t Schip na het duel op in. “Hij kon vandaag niet spelen, vanwege pijntjes van de laatste wedstrijd bij zijn lies”, aldus de oefenmeester.

“Met name als hij passes gaf (in aanloop naar het duel met Bodø/Glimt, red.). Je gaat ervanuit dat hij veel aan de bal komt. Dat was de laatste wedstrijd ook al zo, dat het steeds meer en meer werd. Dan heeft het geen zin om hem in deze omstandigheden op te stellen.”

Met de zege was Van ’t Schip uiteraard blij, gaf hij aan bij Veronica. “We zijn natuurlijk ongelooflijk blij dat we in de koker zitten voor de volgende ronde. Het was een heel moeilijke wedstrijd, waarin we een paar keer goed zijn weggekomen en onze keeper een paar goede reddingen maakte. Maar we zijn blijven vechten tot het einde, ook met tien man zelfs.”

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties