Van Polen laaiend enthousiast over voormalig Ajax-speler: 'Geniaal, indrukwekkend, zoveel kwaliteit'

Bram van Polen steekt in Voetbalpraat de loftrompet over Mohammed Kudus, ondanks de 3-1 nederlaag van West Ham United bij Leicester City. De voormalig verdediger denkt dat de 24-jarige middenvelder annex buitenspeler nog lang niet zijn plafond heeft bereikt.

''Ik vond Kudus met name in de eerste helft geniaal. Daar zit nog zoveel kwaliteit in'', begint Van Polen zijn lofzang op de voormalig Ajacied. ''Zó makkelijk als hij wegdraait. En zo'n versnelling in de eerste paar meters. Echt indrukwekkend.''

De voormalig rechtsback stond als speler van PEC Zwolle een aantal keer tegenover Kudus, toen nog speler van Ajax. ''Het oogt bij hem zoveel makkelijker altijd. Helemaal ten opzichte van mezelf. Alsof het hem helemaal geen moeite kost. Alles lijkt makkelijk. Ik denk dat hij nóg wel een stapje verder kan.''

''Ik denk dat spelers die minder over consequenties nadenken, die onbevangen zijn en schijt hebben aan de gevolgen, dat zijn wel de speciale spelers'', haakt Marciano Vink in. ''In zijn eerste jaar bij West Ham United was hij gewoon sensationeel. De hele Premier League had het erover.''

''Er werd gelijk gesproken van of hij niet drie stappen hoger moet. En nu laat hij ook weer dingen zien... Dat is Kudus ten voeten uit'', is Vink net als Van Polen zeer gecharmeerd van Kudus.

Vink vindt Kudus echt een speler van de buitencategorie, iemand die anders is dan 95 procent van de profvoetballers. ''Dit soort gasten heeft een soort waas, die doen gewoon hun eigen ding.''

Kudus wist tweemaal te scoren voor West Ham dit seizoen in de Premier League, al blijven assists voorlopig uit. De Londenaren beleven een teleurstellende jaargang tot dusver en staan slechts zes punten boven de degradatiestreep.