Van Persie en sc Heerenveen worden alsnog in gelijk gesteld door KNVB: soap rond Frans Hoek opgelost

Frans Hoek mag alsnog aan de slag bij sc Heerenveen, zo laat de KNVB weten aan het ANP. De 68-jarige keeperstrainer beschikt eigenlijk niet over het juiste diploma, maar krijgt na enig beraad alsnog dispensatie van de voetbalbond.

Hoek werd onlangs door Heerenveen aangesteld als keeperstrainer. De oud-doelman zou tot het eind van het seizoen aan de slag gaan in Friesland als vervanger van Harmen Kuperus, die door een verschil van inzicht vertrok.

De KNVB stak aanvankelijk een stokje voor de komst van Hoek naar Heerenveen. Sinds dit seizoen geldt de regel dat profclubs een gediplomeerde keeperstrainer moeten hebben. Hoek beschikt niet over dat diploma, maar heeft wel een gigantische staat van dienst.

Robin van Persie sprak zaterdag voorafgaand aan de wedstrijd tegen FC Groningen (1-0 verlies) zijn onvrede uit over de KNVB. "Je hebt het over een fantastische keeperscoach die een heel grote bijdrage heeft geleverd aan de cursus maken, voorbereiden en presenteren", aldus de trainer van Heerenveen in gesprek met ESPN.

Heerenveen leek op zoek te moeten naar een andere keeperstrainer, maar de KNVB blijkt maandag alsnog gevoelig voor het argument van Van Persie. "Frans heeft de opleiding tot keeperstrainer opgezet en zelf ook lesgegeven en volgens de regels beschikt hij dan over de juiste licentie", zegt een woordvoerder van de KNVB.

Hoek werkte verdeeld over drie periodes als keeperstrainer van het Nederlands elftal. Tussen 2012 en 2014 werkte hij in die rol samen met Van Persie, die toen in Oranje speelde. Hoek was de vaste keeperstrainer van Louis van Gaal en heeft ook gewerkt bij Ajax, FC Barcelona, Bayern München en Manchester United.