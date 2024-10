Van Persie toont interesse in grootste talent uit Keuken Kampioen Divisie: 'Hij is niet duur'

Miliano Jonathans is bezig aan een ongekend goed seizoen in de Keuken Kampioen Divisie en zal daar naar verwachting niet lang meer spelen. Hans Kraay junior meldt bij ESPN dat onder meer Robin van Persie namens sc Heerenveen serieuze belangstelling heeft voor het twintigjarige talent van Vitesse. De vraagprijs voor Jonathans zal in januari bescheiden zijn. "Hij is niet duur", klinkt het.

Door de enorme financiële problemen krijgen dit seizoen veel spelers uit de eigen jeugd de kans bij Vitesse. Jonathans, die hangend vanaf de rechterflank speelt, grijpt die mogelijkheid met beide handen aan.

Jonathans maakte vrijdagavond tegen Jong PSV zijn achtste doelpunt van het seizoen in zijn twaalfde optreden. Bovendien heeft de geboren Arnhemmer dit seizoen al drie assists op zijn naam staan.

Jonathans zorgde tegen Jong PSV vlak voor rust voor de aansluitingstreffer. De aanvallende middenvelder stond op achttien meter van het doel klaar om een afvallende bal op te pikken. De nummer 10 van Vitesse controleerde de bal goed en schoot vanaf de rand van het strafschopgebied hard en laag binnen: 1-2.

"Dit is echt een heel knappe goal", zegt Kraay junior. "Het is niet zo dat hij alleen maar in en rond de zestien bivakkeert. Wat ik zo mooi vind aan die jongen: hij doet niets wild. Dit is een hard schot, maar hij schiet niet zijn knieschijven mee de bovenhoek in."

Kraay junior denkt dat Jonathans niet lang meer in het shirt van Vitesse zal spelen. "Er zitten scouts van Heerenveen en Go Ahead Eagles op de tribune." Jonathans beschikt over een aflopend contract en kan na het seizoen dus transfervrij vertrekken. Vitesse hoopt de jongeling met een goede aanbieding te kunnen verleiden tot contractverlenging.

Jonathans werd overigens onlangs uitgeroepen tot grootste talent van de eerste periode in de Keuken Kampioen Divisie.