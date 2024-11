Van Persie voert pijnlijke wissel door bij Heerenveen: 'Ik snap hem, maar zo werkt het niet'

Andries Noppert staat vrijdagavond zijn plek in het doel van sc Heerenveen af aan Mickey van der Hart. Noppert had zijn rol als eerste doelman van de club pas net weer terug, maar wordt gepasseerd door Robin van Persie voor de wedstrijd tegen RKC Waalwijk. "Of het voor de komende wedstrijden is? Het is in ieder geval voor vanavond", zegt Van Persie voor de camera van ESPN.

Noppert begon het seizoen als tweede keeper achter Van der Hart, maar kreeg zijn plek in oktober terug. Noppert speelde vervolgens zes wedstrijden, maar maakte daarin een onzekere indruk. Na zijn zwakke optreden tegen Feyenoord (3-0 verlies) afgelopen zaterdag voert Van Persie opnieuw een keeperswissel door.

"Ik werk niet met een eerste of tweede keeper, zoals ik ook voor het seizoen heb verteld", zegt Van Persie voorafgaand aan de wedstrijd tegen RKC. "Ik kijk naar hoe de keepers presteren, trainen, hoe de verhouding is. Op basis daarvan maak ik de keuze. Die is voor vandaag gevallen op Mickey."

Van Persie hoopt Van der Hart te kunnen benutten op zijn sterkere kanten. "Een van die punten is de opbouw. Ik heb het gevoel dat wij daarin wat minder waren de afgelopen weken. Daarin is niet alleen rol weggelegd voor Mickey, maar ook voor de nummer 6 en 8. Door meer lef te tonen hoop ik meer ons spel te kunnen spelen."

Voor Noppert komt de beslissing van Van Persie hard aan, zo beseft de trainer. "Ik snap heel goed dat je als speler, of je nou keeper, rechtsback of linksback bent, vertrouwen wil krijgen, maar dat werkt gewoon simpelweg niet zo. Dat moet je verdienen. Dat kunnen ze bij mij ook verdienen. Dat kun je zelfs verdienen in een training."