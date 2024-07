Van Nistelrooij keert na 18 jaar terug bij Manchester United en neemt Hake mee

Manchester United heeft de komst van Ruud van Nistelrooij en René Hake bevestigd. De twee worden assistent-trainers van Erik ten Hag. Zowel Van Nistelrooij als Hake tekent een tweejarig contract op Old Trafford. Mitchell van der Gaag en Benni McCarthy hebben de club verlaten.

"Ik ben verheugd dat René en Ruud het zagen zitten om zich bij ons project aan te sluiten. Zij voegen een schat aan ervaring, kennis en nieuwe energie aan het personeel toe", laat Ten Hag in een eerste reactie weten.

"Dit is een goed moment om het coachingsteam op te frissen, omdat we willen voortbouwen op de prestaties van de afgelopen twee jaar en naar het volgende niveau willen gaan.”

Welcome on board, Rene and Ruud! ??#MUFC — Manchester United (@ManUtd) July 11, 2024

Sportief directeur Dan Ashworth is in zijn nopjes met de komst van de twee Nederlanders. “Samen met Erik werken we aan het versterken van alle onderdelen van het eerste herenelftal en het vernieuwen van de technische staf is daar een belangrijk onderdeel van."

“Het is een bijzonder genoegen om Ruud terug te verwelkomen bij de club waar hij als speler zoveel succes heeft gehad, en ik weet dat hij en René zullen helpen de winnaarsmentaliteit en de hoge normen waar we naar streven te versterken.” Van Nistelrooij vertrok in 2006 als clublegende naar Real Madrid.

In tegenstelling tot McCarthy en Van der Gaag blijven Steven McClaren en Darren Fletcher wel onderdeel uitmaken van de technische staf van Ten Hag. De Haaksberger is dankbaar voor de bijdragen die McCarthy en Van der Gaag hebben geleverd.

"Mitchell heeft besloten dat dit het juiste moment voor hem is om zijn eigen ambities als hoofdtrainer na te streven. Ik wil hem ontzetten bedanken voor zijn fantastische werk in de afgelopen twee jaar. Ook wil ik Benni bedanken voor zijn belangrijke bijdragen. Wij bedanken hen en wensen ze het beste voor de toekomst.”

