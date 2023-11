Van Hooijdonk vol onbegrip na interview speler Oranje: ‘Hij moet normaal doen!’

Zaterdag, 18 november 2023 om 23:36 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:46

Pierre van Hooijdonk snapt niets van de houding van Wout Weghorst. Na afloop van het gewonnen EK-kwalificatieduel met Ierland (1-0) verschijnt de spits getergd voor de camera van de NOS, omdat hij het niet kan waarderen dat er gesproken wordt over een ‘moeilijke wedstrijd’ voor Oranje.

“Wat is jouw verklaring voor het feit dat het vandaag misschien wat moeilijker ging dan je wellicht had gehoopt?”, zo klinkt de vraag van verslaggever Arman Avsaroglu, die bij Weghorst volledig in het verkeerde keelgat schiet.

“Dat is wat jij belangrijk vindt op dit moment?”, vraagt de maker van het enige doelpunt zich af. “Het is belangrijk dat wij ons geplaatst hebben voor een hoofdtoernooi. Dat is waar het om gaat en dat hebben we fantastisch gedaan. Dat het beter moet en kan is ongetwijfeld zo.”

“Maar jij begint jouw tweede vraag al met ‘moeilijke wedstrijd’ erin. Ik wil helemaal niet dat dit interview deze kant op gaat, maar iedereen voelt dat het een moeilijke wedstrijd was. Ik vind het jammer dat je direct moet beginnen over een moeilijke wedstrijd”, aldus een geagiteerde Weghorst.

Van Hooijdonk reageert vol onbegrip op de woorden van Weghorst. “Hij is erg getergd weer, maar Wout moet ook eventjes met beide benen op de grond gezet worden.”

“Hij maakt een fantastische goal, maar dit is nu de tweede keer dat we een verongelijkte Wout Weghorst zien. En dat terwijl een hele normale vraag gesteld wordt. Waarom kan Wout Weghorst daar niet normaal antwoord op geven?”, vraagt Van Hooijdonk zich hardop af.

Van der Vaart kijkt eveneens op van de reactie van de spits. “Toen hij scoorde gebaarde hij al naar ons of naar het publiek, misschien vanwege de roep om Luuk de Jong. Ik denk dat hij daarmee zit. Het was vandaag gewoon geen topwedstrijd, dus dan kun je die vraag gewoon stellen. Dan denk ik van: jongen, je hebt vandaag een wereldgoal gemaakt.”