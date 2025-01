Van Hooijdonk komt superlatieven tekort: 'Hij was fenomenaal vandaag bij Feyenoord'

Pierre van Hooijdonk zag Feyenoord woensdag een geweldige prestatie leveren tegen Bayern München. De analist van Ziggo Sport neemt zelfs het woord 'fenomenaal' in de mond als het optreden van één bepaalde speler ter sprake komt.

Verslaggever Hélène Hendriks haalt aan dat Justin Bijlow is verkozen tot Man of the Match, kort na afloop van de ruime zege op de Duitse grootmacht.

''Hij deed het fantastisch. Hij stond er weer, zoals we hem kennen'', is Hendriks zeer onder de indruk van de inbreng van Gimenez bij het winnende Feyenoord.

''Nou ja, hij is teruggekomen in het elftal. En dat ging eigenlijk helemaal niet zo super. Ik bedoel: het was niet slecht, maar een beetje ongelukkig soms'', haakt Van Hooijdonk in op de woorden van Hendriks.

''En dan heb je zo'n wedstrijd nodig'', zag de voormalig aanvaller Bijlow een prima optreden afleveren tegen Bayern. ''Dit is de Bijlow die we heel vaak hebben gezien en zoals hij ook het Nederlands elftal heeft gehaald. Hij was fenomenaal vandaag.''

''Alles pakte hij. En die ene bal die hij niet pakte, kwam op de paal. Je ziet ook de vreugde na afloop. De verdedigers die ook bij hem staan en hem even vastpakken. Dat is toch een team in een team vaak'', zag Van Hooijdonk dat de Feyenoord-verdediging heel blij was met Bijlow.

''Die aanvallers, dat is een apart groepje. Maar die verdedigers, dat is ook een aparte voetbalsekte'', zo besluit de analist die met Feyenoord in 2002 de UEFA Cup veroverde.