Van Hooijdonk heeft geen vertrouwen in Feyenoord-speler: 'Gaat hem gewoon niet worden'

Pierre van Hooijdonk heeft geen vertrouwen in Ayase Ueda. Dat vertelt de oud-spits van Feyenoord in gesprek met Voetbal International. Van Hooijdonk verwacht niet dat de 26-jarige Japanner het gat dat de geblesseerde Santiago Gimenez achterlaat gaat opvangen. “Het gaat hem gewoon niet worden”, aldus Pi-Air over Ueda.

Gimenez raakte in het thuisduel met NAC Breda (2-0) zwaar geblesseerd en staat de komende maanden aan de kant. Brian Priske heeft Ueda aangewezen als zijn voorlopige vervanger in de punt van de Rotterdamse aanval.

De Japanse spits was tijdens zijn invalbeurt tegen NAC direct trefzeker, terwijl hij tijdens de 2-1 zege op FC Twente opnieuw het net vond. Priske heeft ook Júlian Carranza nog achter de hand als optie voor in de punt van de aanval. “Ik kijk vooral naar spitsen. Carranza, dat is hem nog niet, hè?”, steekt Van Hooijdonk van wal. “Ik heb het idee dat hij het niet van zijn snelheid moet hebben...”

“Alleen is hij net bij de club en een oordeel kan je nog niet vellen. Wel vind ik dat het gemis van Gimenez veel groter is dan mensen nu doen beweren. Dan zeggen ze dat hij niet goed speelde. Oké, dat klopt. Maar ik kijk ook naar de cijfers.” De analist vindt het verschil met Ueda ‘gewoon te groot’. “Hij kan dat gat de komende maanden niet opvangen, verwacht ik.”

“Ik denk ook dat hij het niveau van Gimenez nooit gaat halen. Het gaat hem gewoon niet worden”, zegt Van Hooijdonk over Ueda. “Vergeet niet dat Gimenez vorig seizoen in alle competities meer dan 25 doelpunten gemaakt heeft. Dan kon hij even in mindere vorm verkeren, maar als je over een heel seizoen meet, dan ga je hem niet kunnen vervangen. Niet in de Eredivisie, maar zeker niet in de Champions League.”

Hwang en Timber bewierookt

Van Hooijdonk is wel zeer tevreden over Inbeom Hwang en Quinten Timber. “Waar ik aan zie dat Hwang door de groep geaccepteerd wordt? Aan het feit dat hij alle ballen krijgt. Dat is het beste signaal. Bepalende spelers als Timber en Dávid Hancko zoeken hem meteen. Hij krijgt veel vertrouwen. Dan is het ook nog eens lekker dat hij zo’n aardige trap heeft, terwijl hij meteen scoort.”

De oud-spits noemt Timber ‘op zijn manier een uitschieter’. “Een aanjager, kwaliteitsspeler.” Van Hooijdonk vindt wel dat de aanvoerder ‘moet oppassen dat hij door de druk niet te veel hooi op zijn vork gaat nemen’. “Dat hij alles wil gaan doen en oplossen. Het is mooi en het tekent zijn verantwoordelijkheidsgevoel, maar dan bestaat het risico dat hij kwalitatief wegzakt. Dat kan Feyenoord niet gebruiken nu.”