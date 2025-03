Van Hooijdonk en Van der Vaart wijzen lichtpuntje bij Nederlands elftal tegen Spanje: 'Hij is echt goed!'

Pierre van Hooijdonk en Rafael van der Vaart zijn erg te spreken over het optreden van Ian Maatsen tegen Spanje. De debuterende linksback van het Nederlands elftal houdt zich in de ogen van de analisten goed staande in het Nations League-duel, waarin Lamine Yamal zijn directe tegenstander is.

Nederland kijkt halverwege de wedstrijd tegen Spanje tegen 1-0 achterstand aan. Een vermeende overtreding van Jan Paul van Hecke in het zestienmetergebied werd door arbiter Clément Turpin bestraft met een strafschop, die feilloos werd binnengeschoten door Mikel Oyarzabal. Toch zien Van Hooijdonk en Van der Vaart een lichtpuntje bij Oranje.

“Hoe Maatsen het doet? Goed. Daar zijn Rafael en ik het allebei over eens”, zo begint Van Hooijdonk in de rust van de wedstrijd in de studio van de NOS. “Hij zat vanaf de eerste minuut heel erg kort op Lamine Yamal.”

“Kijk, spelen tegen Lamine Yamal is een mooie uitdaging voor Maatsen. Als je je debuut maakt, dan hoop je eigenlijk dat je tegen een mindere speler speelt.”

“Maar Maatsen laat Lamine Yamal eruitzien als een hele normale speler. Hij doet het echt uitstekend. Hij speelt goed agressief en hij speelt met lef”, vervolgt Van Hooijdonk.

“Daarnaast is Maatsen niet alleen bezig met Yamal, want hij gaat er ook overheen. Als debutant kan je denken”, aldus de analyticus.

Maatsen zat ook tijdens het EK in Duitsland al bij de selectie van het Nederlands elftal, maar het debuut bleef uit. Tegen Spanje kon hij debuteren door de afwezigheid van onder meer Jorrel Hato en Jurriën Timber.