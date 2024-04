Van Hooijdonk begrijpt niets van ‘Martínez-regel’: ‘Vrijbrief om te klootviolen’

Emiliano Martínez vertolkte donderdagavond een vrij bizarre hoofdrol in het Conference League-duel tussen Lille OSC en Aston Villa. De Argentijn kreeg in de strafschoppenserie zijn tweede gele kaart, maar mocht blijven staan wegens een nieuwe regel. Pierre van Hooijdonk laat bij ESPN weten bepaald geen fan te zijn van de opvallende regel.

Martínez werd het hele duel uitgefloten door fans van Lille. Dat had alles te maken met de WK-finale in 2022 tussen Frankrijk en Argentinië, waarin Martínez de held van Argentinië in de strafschoppenserie was en daarvoor een legendarische redding verrichte in de slotminuten van de verlenging.

Martínez kreeg al in de eerste helft geel en moest dus op zijn tellen passen. Het duel eindigde in 2-1 en dat leverde na de 2-1 in Engeland een verlenging op. Daarin werd niet gescoord, waardoor er een strafschoppenserie aan te pas moest komen. Daarin kreeg Martínez zijn tweede gele kaart, nadat hij een strafschop pakte en een provocerend gebaar maakte richting het Lille-publiek.

Toch mocht Martínez blijven staan. De commentator van ESPN begreep er niks van. "Als hij geel heeft gekregen is dat toch zijn tweede? Dan mag hij nu verder niet meer meedoen, maar hij hoeft er niet af. Wat een rare beslissingen!", bleef hij verbouwereerd achter.

Toch maakte scheidsrechter Ivan Kruzliak de juiste beslissing. Volgens de officiële reglementen, die pas dit seizoen (!) gelden, worden gele kaarten die in de reguliere- en extra speeltijd zijn genoteerd niet meegenomen naar de strafschoppenserie. Alleen rode kaarten worden vanzelfsprekend vertaald naar de penaltyserie.

Van Hooijdonk snapt niets van de nu al controversiële regel. "Dit is een waanzinnige nieuwe regel. Waarom zou die tweede gele kaart niet bestraft mogen worden? Je hebt een gele kaart gehad in de wedstrijd en dan geef je de spelers een vrijbrief om in de penaltyserie te klootviolen. Héle goede regel, trouwens", vertelt Van Hooijdonk op cynische toon.

Van Hooijdonk vindt niet dat het gedrag van Martínez acceptabel was. "Tot een bepaalde hoogte hoort dit bij het spel. Tijdens de penaltyseries zijn het altijd de keepers die de bal nog even van de stip af halen, die als een idioot staan te springen in de goal. Toch even niet op de lijn staan, zodat de scheidsrechter ze weer moet corrigeren. Dus ja, ik snap er echt helemaal niks van. Een hele slechte wijziging."

