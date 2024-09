Pierre van Hooijdonk ziet ondanks blamage één absolute uitblinker bij Feyenoord in Champions League-duel met Bayer Leverkusen

Pierre van Hooijdonk heeft weinig woorden voor de absolute wanprestatie van Feyenoord. In het Champions League-duel met Bayer Leverkusen kijkt de ploeg van trainer Brian Priske al tegen een 0-4 achterstand aan. “Het is de mannen tegen de jongetjes”, concludeert Van Hooijdonk veelzeggend.

Feyenoord is het nieuwe Champions League-seizoen op rampzalige wijze begonnen. Halverwege het duel met Bayer Leverkusen kijken de Rotterdammers al tegen een 0-4 achterstand aan.

Tweemaal sloeg Florian Wirtz toe, terwijl ook Alejandro Grimaldo zijn naam op het scorebord zette. Verder blunderde ook Timon Wellenreuther voor rust. Jeremie Frimpong verzorgde twee assists.

“Ik zie een Bayer Leverkusen dat drie maten te groot is voor Feyenoord”, zo begint Van Hooijdonk voor de camera van Ziggo Sport. “In alles. Qua technische vaardigheden, qua snelheid, qua tempo van aanvallen, qua omschakelen... Alles.”

“Nu sta je in de rust al met 0-4 achter en dit is precies waar we vooraf al voor hadden gewaarschuwd. Dit kan ook gebeuren. Feyenoord speelt niet goed, terwijl Leverkusen zijn sterke team gewoon bij elkaar heeft gehouden.”

“Je ziet met name dat Wirtz weergaloos aan het voetballen is. Het is de mannen tegen de jongetjes”, zo besluit de analyticus, die overigens wél positief is over Hwang In-beom. "Zeker aan de bal is hij goed, erg volwassen."