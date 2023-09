Van Hanegem: ‘Was Ajax echt geholpen als die jongens terug waren gekeerd?’

Willem van Hanegem erkent: het is crisis bij Ajax. Zowel op het veld als achter de schermen ziet de analist (79) van alles misgaan bij de Amsterdammers. Van Hanegem stelt zichzelf in zijn wekelijkse column hardop de vraag wat er was gebeurd als Maurice Steijn meer invloed gehad had op het transferbeleid. Onder meer Steijns interesse in Donny van de Beek en Nicolás Tagliafico passeert de revue.

Van Hanegem zag Ajax in de Klassieker (0-3, voortijdig gestaakt) een zwakke partij op de mat leggen. Dat er koppen gaan rollen, lijkt volgens de Kromme een feit. "Dat Sven Mislintat en op termijn waarschijnlijk ook Maurice Steijn sneuvelen in Amsterdam, dat lijkt onomkeerbaar. Dat die Duitser zonder een indrukwekkend cv bij zo’n grote club eventjes alles mag bepalen, dat mogen de mensen bij Ajax zich wel aanrekenen. Hoe kan dat? Steijn hoeft van mij niet weg hoor, maar ik vraag me wel af waarom hij – toen Ajax bij hem aanklopte – niet meteen duidelijke afspraken heeft gemaakt. Dat de spelers die naar Amsterdam zouden komen toch ook in zijn ogen wel versterkingen zijn."

Van Hanegem noemt Van de Beek en Tagliafico. Naar verluidt had Steijn het duo dolgraag terug naar de ArenA willen halen. "Dat hij dat wilde", aldus Van Hanegem, "valt vast goed bij de supporters met hun gezanik over het Ajax-dna waar niemand van weet wat dat precies is. Maar je kun je jezelf toch afvragen of Ajax er nou mee geholpen zou zijn als die jongens terug zouden keren. Van de Beek speelde de afgelopen jaren zelden en Tagliafico, die zat toch ook vaak op de bank toen hij nog speler van Ajax was?"

Toch valt Steijn één ding te prijzen volgens Van Hanegem: Ajax creëert onder zijn vleugels tal van kansen. "Ze geven doelpunten weg alsof ze in de tweede divisie spelen. Marseille kon er wel vijftien maken en dat is niet eens overdreven. Maar Ajax kon er tegen die Fransen ook gewoon zes maken hoor. En niemand wil het vast meer horen, maar ook tegen Feyenoord kreeg de ploeg behoorlijke kansen. Alleen is zo’n beetje elke aanval tegen Ajax levensgevaarlijk. Dát kun je die spelers en de technische staf ook best verwijten hoor."