Willem van Hanegem heeft hard uitgehaald naar Ramiz Zerrouki. De middenvelder van Feyenoord zakte in het Champions League-duel met Bayer Leverkusen (0-4 nederlaag) finaal door het ijs. Met name bij het eerste tegendoelpunt zag Zerrouki er niet goed uit, zag ook Van Hanegem.

Feyenoord maakte een uiterst slechte beurt bij de start van de Champions League. De ploeg van trainer Brian Priske keek bij rust al tegen een 0-4 achterstand aan, hetgeen tevens de eindstand zou zijn. Zerrouki ging al na vijf minuten hopeloos de fout in.

De 26-jarige Algerijn verloor de bal kinderlijk eenvoudig op het middenveld, waarna Florian Wirtz namens de bezoekers kon overnemen. Hij dribbelde tot aan het zestienmetergebied en verschalkte doelman Timon Wellenreuther met een ogenschijnlijk slap schot.

Van Hanegem heeft met tranen in de ogen naar het moment zitten kijken. “We hebben wel aardige middenvelders, maar we hebben ook koekenbakkers rondlopen. Die 0-1, dat is toch niet te geloven man! Hoe kun je zo dom zijn om zo die bal aan die gast te geven?”, aldus De Kromme in de AD Willem & Wessel Podcast.

Toch ging Wellenreuther ook niet helemaal voluit volgens Van Hanegem. “Dan komt die goal en die keeper ook… Dat hebben we vaker gezegd: het is een goede keeper en dat is hij nog steeds, maar dit was gewoon een fout”, rekent hij ook de Feyenoord-doelman de eerste tegentreffer aan.

Van Hanegem is voor de rest niet eens zo kritisch op het spel van Feyenoord, al was de tweede helft voor hem pijnlijk om te kijken. “Het ergste vond ik de tweede helft. Je had het gevoel dat Bayer Leverkusen ook zijn best niet meer deed. Dat is heel irritant, als je tegen een team speelt dat jou niet serieus neemt. Zo was het wel en zo zat ik te kijken.”

Feyenoord staat door de dramatische start op de voorlaatste plaats in de competitiefase van de Champions League. Alleen Dinamo Zagreb ging met grotere cijfers onderuit (9-2 tegen Bayern München). Op 2 oktober krijgen de Rotterdammers de kans om zich te revancheren, dan gaat de ploeg van Brian Priske op bezoek bij Girona.