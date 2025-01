Van Hanegem scout toptalent: 'Als een club een middenvelder zoekt, haal hem'

Willem van Hanegem laat in zijn column voor het Algemeen Dagblad zijn licht schijnen op de situatie bij Feyenoord. De Kromme heeft te doen met Brian Priske, die zaterdag met Feyenoord voor de derde keer op rij punten verloor in de Eredivisie. "Ik zag een aangeslagen man in Tilburg", aldus Van Hanegem.

Feyenoord kwam op bezoek bij Willem II niet verder dan een teleurstellend 1-1 gelijkspel. De Rotterdammers hebben op plek vier van de competitie een achterstand van tien punten op koploper PSV en negen punten op runner-up Ajax.

Supporters van Feyenoord schreeuwen na de deceptie in Tilburg massaal om het ontslag van Priske. "Ja, ik zie ook wel dat Feyenoord matig presteert", reageert Van Hanegem. "Maar het is wel heel makkelijk om nu te schreeuwen om het wegsturen van Priske."

Van Hanegem had te doen met Priske, die volgens hem niet geholpen werd door de bepalende spelers. "Waar zijn de spelers bij de topclub Feyenoord die opstaan en zeggen: we staan 0-1 voor en dat geven we niet meer weg? Ja, mensen zullen dan roepen dat het ook Priske zijn taak is om voor scherpte te zorgen. Maar ik denk dat je soms kansloos bent als trainer."

Feyenoord speelt woensdag een loodzware Champions League-wedstrijd tegen Bayern München. Van Hanegem roept het Legioen op om massaal achter Priske te gaan staan. "En achter de ploeg. Ook als het onverhoopt snel 0-1 zou worden. Feyenoord kan de eerste fase van de Champions League overleven en dat is ondanks het geploeter in de Eredivisie bijzonder."

"Help Priske, help zijn spelers en huil niet meteen mee met de wolven in het bos", zo luidt de oproep van Van Hanegem. "Priske nu wegsturen is simpelweg te makkelijk."

Feyenoord zal komende week de komst van Jakub Moder afronden. De Poolse middenvelder komt volgens het AD voor anderhalf miljoen euro over van Brighton & Hove Albion. Van Hanegem had het dichter bij huis gezocht, als hij Feyenoord was geweest. "Als je echt een middenvelder zoekt, ga eens kijken bij Excelsior en pak die Cedric Hatenboer gewoon." De negentienjarige Hatenboer is een verdedigende middenvelder, die dit seizoen doorbrak vanuit de jeugdopleiding van Excelsior en een vaste basisplek heeft in Kralingen.