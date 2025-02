Van Hanegem hoopt dat Feyenoord voor 'vervelende kleregozer' gaat als opvolger Priske

Willem van Hanegem buigt zich vrijdag in de Willem&Wessel-podcast van het Algemeen Dagblad over de gang van zaken bij 'zijn' Feyenoord. De trainer in ruste spreekt zich uit over het ontslag van Brian Priske en schuift direct zijn ideale opvolger naar voren.

''Als je het wil doen, dan had je het moeten doen vóór Bayern'', analyseert Van Hanegem het weggesturen van Priske, die maandag zijn spullen moest pakken bij Feyenoord. Het ontslag van de Deense coach hing al enkele weken in de lucht, maar na de 3-0 zege op Bayern München leek zijn positie voorlopig safe te zijn, wat dus niet het geval was.

Onder meer Valentijn Driessen ziet in Marino Pusic de meest geschikte opvolger van Priske in De Kuip. De huidige hoofdcoach van Shakhtar Donetsk werkte onder Arne Slot al enige tijd bij Feyenoord. Van Hanegem ziet de terugkeer van Pusic in Rotterdam echter niet zitten.

De Kromme, die Feyenoord in 1993 kampioen maakte als trainer, hoopt op de komst van Mark van Bommel. ''Hem zou ik nemen, terwijl ik het helemaal niet belangrijk vind wie er trainer is. Van Bommel is een vervelende kleregozer, maar dat spreekt mij wel aan.''

''Dat soort mensen moet je hebben, die gewoon eerlijk zijn'', aldus Van Hanegem over Van Bommel. De clubloze trainer merkte eerder deze week bij Ziggo Sport op dat Feyenoord hem altijd mag bellen voor de trainerspositie.

"Of er al gebeld is? Nee", was de oefenmeester - die het meest recent werkzaam was bij Royal Antwerp - duidelijk. "Als ze wel bellen ga ik erover nadenken. Eerder hoef ik dat niet te doen, want dat is allemaal speculatie."

"Ik heb ooit gezegd dat ik graag zou willen trainen bij een club die een fanatieke achterban heeft en Feyenoord heeft dat", vervolgde Van Bommel. "De telefoon staat aan. Die staat altijd aan", hield de 47-jarige trainer zijn betoog verder kort.