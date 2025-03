Willem van Hanegem schrikt van wanprestatie speler Nederlands elftal tegen Spanje

Willem van Hanegem baalt van het gelijkspel van het Nederlands elftal tegen Spanje (2-2) in de kwartfinale van de Nations League. De trainer in ruste vond de Spaanse ploeg arrogant spelen en één speler van Oranje een heel matig prestatie afleveren in De Kuip.

Van Hanegem zag Jorrel Hato in de fout gaan bij de 0-1 van Spanje en in de slotfase een rode kaart pakken. ''Het is een goede speler, maar hij maakte gewoon twee hele grote fouten. Slecht gedaan voor zijn kwaliteiten'', verzucht hij in de Willem&Wessel-podcast van het Algemeen Dagblad.

De Kromme vindt het aan de andere kant logisch dat de pas negentienjarige Hato een basisplaats heeft onder Ronald Koeman. ''Als hij slecht is staat hij niet in het Nederlands elftal, toch? Slaat ook altijd nergens op. Als hij een goede speler is maakt het toch niet uit of hij zestien of zeventien is?''

Van Hanegem trekt direct een vergelijking met Lamine Yamal, donderdag de tegenstander van Hato in het kwartfinaleduel in de Nations League. ''Die hebben we toch hele goede dingen zien doen, behalve tegen Nederland dan.''

Ondanks de ergernis over Hato heeft Van Hanegem vooral genoten van het Nederlands elftal. ''Ik had het gevoel dat Jeremie Frimpong de beste speler was. Maar volgens de schriftgeleerden op tv bleek Frenkie de Jong dat te zijn''

''Dat hebben ze wel 100 keer gezegd, dat hij goed is. Dezelfde mensen die hem eerst helemaal niks vonden vinden hem nu weer geweldig'', weet de doorgewinterde Van Hanegem hoe het er soms aan toe gaat in de opportunistische voetbalwereld.

Van Hanegem geeft tot slot aan de KNVB het advies om interlands van Oranje altijd in De Kuip te plannen. ''Als ze nou eens nadenken. Over het algemeen als ze hier in De Kuip spelen is het altijd geweldig. Ik zou alleen maar denken: speel altijd hier.''