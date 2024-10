Van Halst schuift Van de Ven door naar centrum Oranje en kiest tussen Hato en Maatsen

Jan van Halst zou maandag in de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland met Jorrel Hato starten als linksback. De voormalig middenvelder zou daarnaast Micky van de Ven doorschuiven naar het hart van de Oranje-defensie, nu aanvoerder Virgil van Dijk geschorst is.

''Het meest logische is om Van de Ven naar het centrum te halen'', analyseert Van Halst in de studio van Ziggo Sport voorafgaand aan de kraker tegen Duitsland van maandag. ''En Jorrel Hato zou ik dan linksback zetten.''

''Ik neem aan dat je wat meer ruimte gaat krijgen tegen Duitsland. Dan kun je met Van de Ven ook nog een keer de ruimte zoeken. Stel dat hij een keer gebruik maakt van zijn snelheid, dan kan Hato het in het centrum overnemen'', schetst Van Halst een eventueel scenario in het Nations League-duel op Duitse bodem.

''Maatsen zou je ook linksback kunnen zetten. Die is aanvallend beresterk, maar ik vind hem verdedigend wat minder'', geeft de analist nogmaals aan waarom hij opteert voor Hato aan de linkerkant van de verdediging van het Nederlands elftal.

''Je speelt toch tegen Duitsland. En met Hato aan de zijkant, die speelt daar ook bij Ajax, ben je toch wat zekerder'', krijgt Ronald Koeman mee als advies, twee dagen voor het de ontmoeting in in de Allianz Arena in München.

''En daarnaast kan Hato natuurlijk in de ondersteuning richting Gakpo spelen. Je hoeft eigenlijk niet zo'n diepgaande linkerverdediger te hebben, omdat Gakpo altijd een beetje vanaf de zijkant speelt.''

Maatsen maakt al enige tijd deel uit de van de selectie van Nederlands elftal, maar speelde nog geen minuut. Concurrent Hato staat inmiddels op twee interlands in het shirt van Oranje.