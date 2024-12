Van der Vaart: 'Zij wilden hem niet, ik hoopte dat ze allemaal zouden degraderen'

Dat Rafael van der Vaart Alen Halilovic hoog heeft zitten, mag geen verrassing heten. De oud-middenvelder probeerde de 28-jarige Kroaat meermaals naar Ajax te loodsen, tevergeefs. In de documentaire Project Halilovic van ESPN laat de huidig analyticus zich nogmaals lovend uit over de spelmaker.

Van der Vaart maakte in zijn tijd als assistent-trainer van Esbjerg kennis met het broertje van Halilovic, Dino, die ook wel ‘aardig kon voetballen’. Later, na de periode van Kroaat bij sc Heerenveen, kwam de oud-middenvelder ook in contact met Alen.

“Via een zaakwaarnemer uit Friesland zijn we in contact gekomen”, blikt Van der Vaart terug. Hij noemt een rijtje clubs op die hij benaderde. “Ik heb alle clubs in Nederland gebeld voor een stageplek voor zo’n speler. Vitesse, RKC, PEC Zwolle, FC Volendam.”

“Ze geloofden niet in hem. We hebben beter, zeiden ze. Wat ik toen dacht? Ik hoopte dat ze allemaal zouden degraderen”, vertelt de voormalig Oranje-international met een serieuze blik en een lachende ondertoon.

“En dat is ook bijna allemaal gebeurd!”, vervolgt Van der Vaart, steeds nadrukkelijker lachend. “Ik werd gek. Alleen Excelsior zei: laat hem alsjeblieft naar ons toekomen, dan mag hij drie dagen meetrainen. Na een dag belden ze op en wilden ze hem houden.”

“Ik zei: dat is geen verrassing. Maar toen kwam Danny Buijs op bezoek”, memoreert Van der Vaart. De trainer van Fortuna Sittard raakte al snel overtuigd van de kwaliteiten van de Kroatische creatieveling.

“Uiteindelijk besloot ik om twee hele wedstrijden van hem te kijken en dat triggerde mij wel”, zegt de 42-jarige oefenmeester. “Ik zag een jongen die ongelooflijk vaardig was aan de bal, met een goed spelinzicht, maar waarbij je ook wel zag dat hij op fysiek vlak tekort kan komen.”

Toch durfde Buiijs de gok te wagen. Hij vermoedde dat hij die zwakte wel kon camoufleren. “Ik bedoel het niet verkeerd, maar een blinde had zijn spelinzicht gewoon nog kunnen zien.”