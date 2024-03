Van der Vaart ziet uitblinker in verder matig Nederlands elftal: ‘Waanzinnig’

Rafael van der Vaart had veel verwacht van het Nederlands elftal, maar dat is er in de eerste helft tegen Schotland voorlopig totaal niet uitgekomen. De oud-middenvelder ziet Oranje in de oefeninterland constant balverlies lijden, terwijl Schotland juist verrast.

"Ik vind dat Schotland goed speelt en eigenlijk de betere ploeg is", aldus Van der Vaart bij de NOS. "Ze hebben de betere kansen gehad. Het is leuk dat Schotland zo goed speelt, jammer dat Oranje niet goed is."

Oranje kwam vlak voor rust op voorsprong dankzij een prachtig afstandsschot van Tijjani Reijnders, maar de beste kans was daarvoor duidelijk voor Schotland. Oranje-doelman Mark Flekken had een prachtige reflex in huis op een kopbal van Ryan Christie.

"Dit is een waanzinnige redding van Flekken", vindt Van der Vaart, die bijval krijgt van Pierre van Hooijdonk. "Het lijkt een beetje op die redding onlangs van Lars Unnerstall met FC Twente tegen PSV", aldus Van Hooijdonk, die doelt op een kopkans van PSV-spits Luuk de Jong.

Nederland weet Van der Vaart tot nu toe niet te imponeren. "Het is slordig aan de bal, veel balverlies. De Schotten spelen heel hoog, maar dan moet Nederland diepgaan. Dat gebeurde alleen een beetje half-half. Je moet die bal gewoon een paar keer geven, dan gaan ze vanzelf meer naar achter. Maar ze hebben bij Oranje de connectie niet met elkaar, je ziet ze ook niet naar elkaar kijken."

Van Hooijdonk is het daarmee eens. "De diepgang werd te weinig gezocht, of er werd op het verkeerde moment gelopen. Er waren ook niet veel mogelijkheden om eruit te komen, maar als dat dan gebeurde, ging dat ook niet goed. Memphis te veel aannames die niet goed waren.

Al met al concludeert Van Hooijdonk in de rust van de wedstrijd. "Voor een oefenwedstrijd tegen Schotland is het heel teleurstellend wat we van Nederland gezien hebben."

