Van der Vaart ziet heel gek moment bij Ajax: 'Dan denk ik: die spoort niet!'

De slechte prestaties van Ajax de laatste weken zijn onderwerp van gesprek in Rondo op Ziggo Sport. Wesley Sneijder zag in de wedstrijd tegen AZ (2-1 verlies) in Mika Godts de enige speler van Ajax die zich onttrok aan de malaise. Rafael van der Vaart heeft zich geweldig gestoord aan een andere hoofdrolspeler. "Die spoort niet", aldus Van der Vaart.

Het ontbrak Ajax zondag in Alkmaar aan creativiteit. "Het was veel te statisch", zegt Sneijder dan ook. Dat veranderde toen Godts het veld opkwam in de slotfase. "Die vind ik van de buitencategorie bij Ajax. Gelijk gingen alle alarmbellen af bij AZ." Godts bracht Ajax terug tot 2-1, maar het was onvoldoende voor een resultaat.

Francesco Farioli was na afloop beduidend mild voor zijn ploeg. "We moeten de hand van de tegenstander schudden als zij beter zijn dan wij", aldus de trainer van Ajax bij ESPN. "Aan de andere kant ben ik heel trots, echt heel, heel trots op hoe de spelers hebben geprobeerd te presteren en zich terug in de wedstrijd probeerden te knokken."

Van der Vaart stoorde zich enorm aan het interviewmoment. "Ik heb een verschrikkelijk Ajax gezien joh... En dat de trainer dan zegt: 'Ik ben trots'... Dan schieten de tranen me in de ogen."

Dat Ajax zwak voor de dag kwam, neemt Van der Vaart de ploeg niet eens zo kwalijk. "We hebben allemaal heel veel slechte wedstrijden gespeeld, je doet altijd je best. Maar het tempo... Het was echt heel langzaam en AZ was niet eens heel goed. Ze waren in alles beter, dat is best pijnlijk."

Van der Vaart haalt uit naar Farioli. "Het was écht slecht. Dan moet je niet zeggen dat je trots bent. Dat is gek. Ik denk dan: die spoort niet."