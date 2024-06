Van der Vaart ziet grote dissonant bij Duitsland met 'schoenen verkeerd om aan’

Rafael van der Vaart is onder de indruk van de prestatie van Duitsland in de openingswedstrijd op het EK. In het duel met Schotland was de ploeg van bondscoach Julian Nagelsmann met 5-1 veel te sterk. Toch ziet de analyticus een absolute dissonant in het elftal van de Duitsers: Leroy Sané.

Dankzij goals van Florian Wirtz, Jamal Musiala en Kai Havertz gaf het scorebord halverwege al een 3-0 tussenstand aan, waarna invallers Niclas Füllkrug en Emre Can in de tweede helft voor de doelpuntenproductie zorgden. Antonio Rüdiger bezorgde de Schotten met een eigen doelpunt in de slotfase nog een eretreffer.

In de studio van de NOS concludeert Van der Vaart direct dat Duitsland een absolute titelkandidaat is. “Ze zullen er heel blij mee zijn. Ze zijn echt een van de favorieten voor de eindzege, want ik vind dat ze alles in huis hebben.”

“Spelers als Emre Can kunnen ze nog inbrengen, terwijl ook Kroos nog geweldig speelt. En Musiala was natuurlijk buitenaards. Ze spelen ook nog in eigen land, dus dan denk ik dat je de grote favoriet bent.”

“Maar Sané... die had zijn schoenen verkeerd om aan”, vervolgt Van der Vaart. “Hij vindt zichzelf heel erg goed. Hij kan misschien wel een beetje geblesseerd zijn, maar ik vind dat hij een ontevreden indruk maakt.”

“Hij viel in zo van: moet dat nou? Misschien is dat ook een beetje zijn karakter. Ik vond hem ook heel nonchalant. Een slechte invalbeurt”, aldus Van der Vaart.

Sané kwam in de 63ste minuut binnen de lijnen voor Florian Wirtz. Eerstgenoemde miste de laatste weken van het seizoen door blessureleed, maar hij kon net op tijd opgelapt worden voor de start van het EK.

