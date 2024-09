Van der Vaart wijst absolute uitblinker Nederlands elftal aan: 'Hij is de aller, aller, allerbeste'

Rafael van der Vaart is diep onder de indruk van het optreden van Ryan Gravenberch tegen Duitsland (2-2), zo maakt de analist duidelijk voor de camera van de NOS. De middenvelder van het Nederlands elftal gaf onder meer de assist op Tijjani Reijnders bij de 1-0 en zette niet veel later Xavi Simons praktisch oog in oog met doelman Marc-André ter Stegen.

Voorafgaand aan de openingstreffer bereikte keeper Bart Verbruggen met een lange bal Brobbey, die hem teruglegde op Gravenberch. De middenvelder van Liverpool gaf vervolgens een perfecte diepe bal op Tijjani Reijnders, die een vrije doortocht richting Ter Stegen had en koel bleef: 1-0.

Even later had Gravenberch met buitenkant voet en een wonderschone dropkickpass in huis op Simons, die de buitenkans overigens niet wist te verzilveren. Gravenberch maakte met zijn optreden veel indruk op Van der Vaart.

“Ik denk dat we een geweldige middenvelder hebben”, concludeert de analist. “Arne Slot heeft hem bij Liverpool weer helemaal op niveau gebracht, en zijn potentie komt er nu helemaal uit. Vandaag vond ik hem zeker het eerste uur de aller, aller, allerbeste.”

“Hij voetbalt zo makkelijk en geeft balletjes mee. En dan die ene pass”, doelt Van der Vaart op de pass richting Simons. “Dat zijn de moeilijkste ballen om te geven in het voetbal. Hij deed het fantastisch.”

Gravenberch zelf is ook erg tevreden met de wedstrijd die hij op de mat heeft gelegd, zo laat hij weten in gesprek met de NOS. “Die ene pass voelde perfect. Ik zag Xavi gaan, toen dacht ik: als-ie goed gaat, gaat-ie goed. Als-ie verkeerd gaat, dan verkeerd.”

“Daar kan je van genieten op het veld. Dat is supermooi, ook als je zo’n pass geeft. En dan hoor je het publiek ook nog. Deze voelde echt perfect”, aldus Gravenberch.