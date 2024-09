Van der Vaart verwacht veel meer van Duits international: 'Hij moet een schop onder zijn kont krijgen'

Rafael van de Vaart geeft tijdens een interview aan dat hij graag naar de Duitse voetballers Jamal Musiala en Leroy Sané kijkt. Toch verwacht hij veel meer van de laatstgenoemde. “Sané is nu 28 jaar oud. Ik denk dat hij al lang op het niveau van Kylian Mbappé had moeten staan”, aldus Van der Vaart.

“Naar mijn mening gebruikt hij slechts twintig procent van zijn ongelooflijke kwaliteiten. En dat is al genoeg om zo te schitteren”, vertelt Van de Vaart aan de sportsite ran. “Je moet je voorstellen wat er gebeurt als hij echt aanzet. Ik hoop dat hij wakker wordt en dat iemand hem een schop onder zijn kont geeft.”

Op negentienjarige leeftijd speelde Sané voor Schalke 04 en mocht hij zijn debuut maken voor het Duitse elftal. In dit jaar wist hij een transfer te verdienen naar Manchester City, waar hij vier seizoenen speelde voor hij werd verkocht aan Bayern München.

De snelle linksbuiten heeft nu 65 interlands op zijn naam staan en wist daarin 13 keer te scoren. Op het afgelopen EK moest Sané het doen met een paar invalbeurten, maar wist daarin ook niet te overtuigen.

Volgens Van de Vaart kon Sané niet goed omgaan met zijn rol als invaller. “Ik denk dat dat ook wel een beetje zijn karakter is, zo komt hij op mij over. Hij is een beetje nonchalant.” vertelde de oud-prof na de wedstrijd Duitsland - Schotland over de ingevallen Sané.

De Duitsers begonnen het afgelopen EK uitstekend, maar vlogen er vervolgens in de kwartfinale al uit tegen de latere Europees kampioen Spanje. Sané kan dinsdagavond niet het verschil tegen Oranje maken voor Duitsland. Hij is niet fit en daarom thuisgelaten door Julian Nagelsmann.