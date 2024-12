Rafael van der Vaart heeft zondag een nieuw hoofdstuk gegeven aan zijn kleine publieke vete met Cristiano Ronaldo. De oud-middenvelder legt bij Studio Voetbal uit dat zijn opmerkingen over de Portugese superster eigenlijk heel positief bedoeld waren. "Even serieus...", aldus Van der Vaart.

De uitspraken van Van der Vaart bij talkSPORT haalden deze week alle buitenlandse voetbalmedia. “Als we met 6-0 wonnen en Ronaldo had niet gescoord, dan was hij niet blij. Hij was zó egoïstisch”, zo zei Van der Vaart onder meer. Maisfutebol gooit de uitspraak in een foto, die gedeeld werd op Instagram. Onder de foto reageerde Ronaldo vrijwel direct. “Who is this guy?”, aldus de Portugees.

Van der Vaart maakt zich niet heel druk om de reactie van Ronaldo. "Dat is natuurlijk een heel team dat erachter zit bij Ronaldo. Ik wilde alleen maar zeggen dat dat juist heel goed is."

"Dat hebben vooral spitsen, die zijn zó egoïstisch. Dat heb je dus nodig om echt de absolute top te halen. Het is niet voor niets dat hij nog steeds speelt en nog steeds zo fit is, omdat: het gaat maar om één iemand en dat is hij. Dat bedoelde ik eigenlijk juist heel positief."

Van der Vaart grapte ook dat Ronaldo de enige speler is van wie hij zijn geslachtsdeel nog nooit gezien heeft. "Ik wilde gewoon op een leuke manier dat hij er als eerste was, en als laatste wegging. Hij heeft inmiddels een dickpic gestuurd, dus nu weet ik het wel", lacht Van der Vaart.

Van der Vaart speelde één jaar met Ronaldo, in het seizoen 2009/10. "Het was fantastisch om met hem te spelen", blikt de oud-international terug. "Iedereen wil altijd weten hoe dat was. Dat probeerde ik op een leuke manier uit te leggen. Ze hebben ook geen humor daar hè!"