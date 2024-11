Van der Vaart ligt dubbel om speler van Nederlands elftal 'die vaak kansen om zeep helpt'

Rafael van der Vaart is gematigd positief over het optreden van Brian Brobbey tegen Bosnië en Herzegovina. Na de eerste helft van het Nations League-duel is de analist positief over het doelpunt van de spits van het Nederlands elftal, maar hij zag ook enkele zaken fout gaan.

In de 24ste minuut creëerde Noa Lang ruimte voor zichzelf om een voorzet te kunnen geven. Die werd bij de tweede paal simpel achterwaarts binnengekopt door Brian Brobbey, die daarmee zijn eerste doelpunt in dienst van het Nederlands elftal maakte: 0-1.

“Je eerste goal is altijd belangrijk”, zo oordeelt Van der Vaart in de studio van de NOS, die het doelpunt terugkijkt tijdens de rust. “Zeker voor Brobbey, die vaak veel kansen om zeep helpt. Dit doet hij goed.”

“Het is ook een heel goede voorzet moet ik zeggen. Het is altijd lekker, zeker voor een spits die niet heel veel speelt. Hij zit in een betere flow en dan gaan dit soort ballen er sneller in.”

Pierre van Hooijdonk stipt tegelijkertijd een zwak moment van de spits van Oranje aan. In de 41ste speelminuut kreeg Brobbey namelijk de vrijheid om zijn directe tegenstander voorbij te gaan en een doelpoging te wagen, maar bij het inzetten van de schaar struikelde hij.

“De dubbele schaar van Brobbey was typerend voor de eerste helft van het Nederlands elftal. Het is knap dat je hier met 0-1 gaat rusten, want daar zag het eigenlijk niet naar uit”, aldus Van Hooijdonk.

Van der Vaart ligt dubbel om de mislukte schaar van Brobbey.