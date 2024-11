Van der Vaart: 'Is het verplicht om hem te interviewen? Hij zegt niks! Ga lekker douchen'

Rafael van der Vaart en Pierre van Hooijdonk zijn zeer kritisch op het optreden van het Nederlands elftal tegen Bosnië en Herzegovina (1-1). Het B-elftal van Ronald Koeman kwam op voorsprong via Brian Brobbey, maar gaf die in een uitermate zwakke tweede helft weer weg.

Direct na de wedstrijd kwam Stefan de Vrij voor de camera bij de NOS. De aanvoerder weigerde te benoemen dat het een slechte wedstrijd was. "Het is een wedstrijd om van te leren, om te analyseren", aldus De Vrij. "We zitten in een proces. We weten dat we beter moeten. Vandaag was geen gemakkelijke wedstrijd. De omstandigheden helpen soms niet. De bal stuit snel op op dit veld. Maar goed, het is jammer dat we het jaar niet goed hebben kunnen afsluiten."

Van der Vaart wordt moe van het interview van De Vrij. "Is dat verplicht om hem te interviewen, de aanvoerder?", vraagt Van der Vaart aan Gert van 't Hof. "Je kunt ervoor kiezen om ervan af te wijken, maar het is wel gebruikelijk", zegt de presentator.

"Als er twee vragen gesteld worden en iemand zegt niks, dan zou ik als Jeroen (Stekelenburg, red.) zeggen: 'Ga lekker douchen'", aldus Van der Vaart.

Van der Vaart krijgt de vraag wat De Vrij dan had moeten zeggen. "Dat het slecht was."

Pierre van Hooijdonk stelt dat het interview dan na vijftien seconden afgelopen was. "Het was echt dramatisch", aldus Van Hooijdonk. "We hebben zitten kijken naar helemaal niks. Dat ligt niet aan het stadion. Dat ligt niet aan het veld. Dat is allemaal heel makkelijk om daarmee te komen. Het was abominabel."