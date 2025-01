Rafael van der Vaart verbaast zich een beetje over de behandeling die Jerdy Schouten krijgt van zijn trainer Peter Bosz. Volgens Van der Vaart zijn de prestaties van de 28-jarige middenvelder van PSV de laatste weken ondermaats, maar Schouten wordt zelden gewisseld.

Het draait al een paar weken stroef in Eindhoven. "Er zijn te veel spelers bij PSV niet in absolute topvorm", zegt Van der Vaart maandagavond in Rondo op Ziggo Sport. "Zijn Saibari en Veerman wel zo goed als iedereen zegt? Voor de Nederlandse competitie wel, maar op het allerhoogste niveau moeten ze het nog bewijzen."

"Ik vind Schouten echt heel slecht spelen de laatste tijd", stelt Van der Vaart. "Dat is eigenlijk de enige die nooit gewisseld wordt, maar ik vind dat hij dat wel zou verdienen."

Van der Vaart ziet ook lichtpuntjes bij PSV. "Luuk (de Jong, red.) neemt ze wel op sleeptouw, bijvoorbeeld met die assist op Guus Til (bij diens tweede goal tegen NAC Breda, red.). Dat was een geweldige bal en een geweldige goal. Deze bal verwacht je niet van Luuk, laten we eerlijk zijn. Til neemt hem fantastisch aan."

Als iedereen fit is bij PSV, zit Til meestal op de bank, ziet ook Van der Vaart. "Til is niet eens zeker van zijn plek, maar heeft al acht goals (in de Eredivisie, red.)."

"Hij is een beetje ondergewaardeerd, ook door mij", aldus Van der Vaart, die een dag eerder bij Studio Voetbal vergelijkbare woorden sprak. "Hij is niet het type nummer 10 waarvan mijn hart sneller gaat kloppen, maar hij heeft wel rendement. Daar gaat het uiteindelijk ook om in het voetbal. Hij wint wel mijn respect."