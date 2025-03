Van der Vaart: 'Hij is onze allerbeste speler, de hele Spaanse ploeg heeft ook respect voor hem'

Pierre van Hooijdonk en Rafael van der Vaart zijn erg te spreken over het optreden van het Nederlands elftal tegen Spanje in de eerste helft van het Nations League-duel. In de ogen van de analisten schitterde met name Frenkie de Jong.

Halverwege geeft het scorebord een 1-1 tussenstand aan in De Kuip. Nico Williams verzorgde de openingstreffer na een fout van Jorrel Hato, maar halverwege de eerste helft kwam het Nederlands elftal langszij dankzij een voltreffer van Cody Gakpo.

Beste man aan de kant van Oranje is bij uitstek De Jong, zo oordeelt het analistenduo in de rust voor de camera van de NOS.

“Hij is zó dominant aan de bal”, begint Van Hooijdonk over De Jong. “Dat maakt het voor Oranje gewoon makkelijker om tot aanvallen te komen. Hij lijdt bijna geen balverlies. Met simpele balletjes brengt hij ook de flanken in stelling.”

“De dribbels, zijn voetenwerk... We hebben het al zo vaak gezien”, vervolgt Van Hooijdonk. “Een goede Frenkie de Jong is een zegen voor Ronald Koeman en het Nederlands elftal.”

Van der Vaart sluit zich volledig bij zijn collega aan. “Hij is gewoon de allerbeste speler. Je ziet ook dat die spelers van Spanje respect voor hem hebben. Ze zetten hem niet eens meer onder druk, want dit zien de spelers van Barcelona dagelijks op de training.”

“Dit is zijn niveau en dit is de allerbeste speler die we hebben. We moeten hem echt koesteren in Nederland”, besluit Van der Vaart.