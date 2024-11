Van der Vaart en Sneijder pakken 'stuitende' speler van Feyenoord keihard aan: 'Hij kan beter stoppen'

Rafael van der Vaart en Wesley Sneijder vinden het ‘stuitend’ dat Justin Bijlow niet kan spelen tegen Red Bull Salzburg. De doelman van Feyenoord heeft lichte spierproblemen en is niet fit genoeg bevonden om te kunnen keepen in de Champions League. De analytici snappen er werkelijk niets van.

“Ik vind het helemaal niet zielig voor Bijlow”, zo begint Van der Vaart in de studio van Ziggo Sport over het ontbreken van Bijlow. “Ik vind het zelfs een beetje stuitend worden. Ik denk namelijk dat hij niet tegen spanning kan. Ik denk dat zijn lichaam een soort van verkrampt en dat hij daardoor altijd geblesseerd raakt.”

“Het gaat gewoon in zijn hoofd zitten en dan krijg je al die pijntjes. Het is niet normaal dat als je zo lang niet gespeeld hebt en je een keer de kans krijgt, dat je weer geblesseerd raakt...”

“Nu snap ik de trainers eigenlijk ook wel meer. Het is de beste keeper, maar op deze manier niet. Zijn lichaam is waarschijnlijk niet gemaakt voor topvoetbal. Een keeper doet ook niet zo veel, het is niet zo dat hij geblesseerd kan raken met sprintjes trekken”, aldus Van der Vaart.

Sneijder sluit zich volledig aan bij zijn collega. “Ik dacht precies hetzelfde toen ik het las: die jongen kan beter stoppen met keepen. Het komt iedere keer terug. Ik vind het wel sneu, want het komt ergens vandaan.”

“Ik denk ook dat het met een bepaalde spanning te maken heeft. Hij kan niet met druk omgaan denk ik. We weten niet wat hij heeft, want daar wordt geheimzinnig over gedaan. Maar spanning op de spieren zoals ze zeggen... dat mag natuurlijk niet gebeuren.”

“Er zit dan toch iets niet goed. Je moet er dan toch serieus over gaan denken om die handschoenen op te bergen”, besluit de analist voorafgaand aan het Champions League-duel tussen Feyenoord en RB Salzburg.