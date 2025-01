Van der Vaart belandt in felle discussie over Makkelie: 'Die hoef je niet meer uit te nodigen'

Rafael van der Vaart heeft zich zondag bij Studio Voetbal uiterst kritisch uitgelaten over Danny Makkelie. De arbiter was vorige week te gast bij het praatprogramma, waar hij terugblikte op enkele arbitrale fouten die de afgelopen tijd in de Eredivisie zijn gemaakt. Als het aan Van der Vaart ligt hoeft de arbiter zich niet meer te melden bij Studio Voetbal, na de wedstrijden Benfica - FC Barcelona en FC Groningen - sc Heerenveen, die onder leiding stonden van Makkelie.

"Makkelie... Die hebben jullie hier laten zitten als een soort van koning", begint Van der Vaart. "Alles laten vertellen. Hij heeft eerst iedereen gebeld, voor hij mensen ging vertellen over wie hij ging praten. Hij heeft daarna Barcelona dramatisch gefloten en gister was het dramatisch, want het was gewoon een penalty voor FC Groningen."

"Pak het (fragment, red.) er maar meteen bij, die hoef je niet meer uit te nodigen." Een kleine tien minuten voor rust in het duel Groningen - Heerenveen gaf Sam Kersen een duw in de rug van Brynjólfur Willumsson. Makkelie wuifde het weg. Van der Vaart: "Dit is gewoon een penalty. Hij hangt op zijn schouders en zijn benen zitten ertussen. Het is ongelukkig, maar wel een penalty."

Mede-analist Pierre van Hooijdonk is het eens met Van der Vaart. "Mijn grote vraag is: wat is de positie van Makkelie? Makkelie staat waarschijnlijk in een rechte lijn bij deze twee spelers die dat duel aangaan. Maar dan kan je toch nooit de power van een duw inschatten? Dat kán toch helemaal niet?"

Van der Vaart vraagt zich gekscherend af of Van Hooijdonk Makkelie gebeld heeft voor hij bovenstaande uitspraken deed. Journalist Jeroen Stekelenburg begrijpt weinig van de opmerking van Van der Vaart. "Waarom richt je je pijlen op Makkelie? Ik vind het netjes dat hij die andere scheidsrechters van tevoren belt."

Van der Vaart: "Maar waarom moet je iedereen bellen voor je iets zegt?" Volgens Stekelenburg omdat de betreffende scheidsrechters collega's van Makkelie zijn. "Dan vind ik dat we hem niet meer moeten uitnodigen", stelt de oud-middenvelder.

"Hij heeft iedereen gebeld: 'Ik ga dit zeggen.' En dat heeft hij precies gezegd", vertelt de licht cynische Van der Vaart. "Maar dat wil toch niet zeggen dat hij de anderen naar de mond heeft gepraat?", reageert Stekelenburg. "Hij kan ze toch inlichten, zodat ze niet op tv hoeven te zien dat hij hier een aantal momenten bespreekt waar zij de hoofdrol in spelen?"

Van der Vaart: "Hij zei letterlijk: 'Ik heb ze gebeld, dit en dit vind ik van de situatie.' En dat gaat hij zeggen. Dat heeft hij gedaan hier. En daarna heeft hij toevallig twee keer een fout gemaakt. Ik vind het de beste scheidsrechter die we hebben, dat absoluut, maar ik vind wel dat hij nu twee keer de fout in is gegaan."

"Heb je Benfica gezien? Dat hij de strafschop niet geeft, vind ik een schande. Maar dat je dit als VAR toelaat...", doelt Van der Vaart op Rob Dieperink. Benfica dacht diep in blessuretijd en bij een 4-4 stand recht te hebben op een strafschop, na een vermeende overtreding van Leandro Barreiro op Fermín López. Makkelie en Dieperink zagen er niets in, en in de tegenvaanval maakte Raphinha de winnende treffer voor Barcelona.