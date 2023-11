Van der Vaart adviseert international: ‘Hij moet vijf tot acht kilo afvallen’

Dinsdag, 21 november 2023 om 08:55 • Wessel Antes • Laatste update: 10:07

Rafael van der Vaart heeft het vermoeden dat Memphis Depay teveel spiermassa heeft, zo zei de analist maandagavond te gast in Rondo op Ziggo Sport. De voormalig middenvelder ziet in de 29-jarige spits van Atlético Madrid nog altijd een belangrijke speler voor Oranje, maar denkt te weten waarom Depay zo vaak geblesseerd is.

Depay komt ter sprake nadat Marco van Basten zich niet al te hoopvol uitlaat over het Nederlands elftal. “Ik vind het niet zo sterk. Je moet een paar aanvallers hebben die bij grote clubs spelen, echte topscorers.” 88-voudig international Depay, die twee interlandperiodes op rij heeft gemist wegens een blessure, staat op 44 treffers in Oranje. Hij heeft nog zes treffers nodig om Robin van Persie, de topscorer aller tijden, te evenaren.

Van der Vaart is van mening dat Depay een topspits is, al plaatst hij wel een duidelijke kanttekening over de fysieke gesteldheid van de rechtspoot. “Tegenwoordig moet je zo'n lichaam hebben...” Van der Vaart lijkt zich niet te kunnen vinden in de hedendaagse tendens.

“Hij moest juist vijf tot acht kilo afvallen”, adviseert Van der Vaart de sterspeler van Oranje. “Hij is niet dik, maar zijn spiermassa... Hij is zo sterk, maar toch veel geblesseerd. Dan gaat er toch iets fout.” Volgens diverse bronnen weegt Depay momenteel rond de 78 kilo.

Groepstraining

Maandagavond, tijdens de uitzending van Rondo maakte Atlético bekend dat Depay weer meetraint met de groep. Na drie vrije dagen kwam de selectie van trainer Diego Simeone weer bij elkaar in Madrid. Depay was de opvallende aanwezige, daar hij voor het eerst weer meedeed aan de groepstraining. De aanvaller kwam sinds 24 september niet meer in actie voor Atlético, dat die wedstrijd afsloot met een 3-1 zege op aartsrivaal Real Madrid.

Depay is herstellende van een spierblessure en ging maandag na de groepstraining nog de sportschool in. Het is nog niet bekend of de 88-voudig international volgende week kan spelen tegen Feyenoord. De in Moordrecht geboren spits zou, vlakbij zijn geboorteplaats, zijn eerste speelminuten in maanden kunnen maken. Zaterdagavond speelt het elftal van Simeone nog een thuiswedstrijd tegen Mallorca.

Dit seizoen kwam Depay pas 139 speelminuten in actie voor Atlético, verdeeld over 4 optredens. Wel wist hij in dat beperkte aantal optredens tweemaal het net te vinden. Het geduld van de Madrileens clubleiding lijkt op te raken, daar Depay sinds zijn komst in januari van dit jaar al 22 officiële duels moest laten schieten. In de Spaanse hoofdstad ligt Depay tot medio 2025 vast.