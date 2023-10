Van der Meijde: ‘Het is echt een schande dat Ajax deze man heeft binnengehaald’

Dinsdag, 10 oktober 2023

Andy van der Meijde is allesbehalve onder de indruk van Georges Mikautadze, zo liet hij maandagavond blijken in Veronica Offside. Waar de Georgische aanvaller zondag na de wedstrijd al kon rekenen op kritiek van ESPN-analist Kees Kwakman, is hij nu aan de beurt bij Van der Meijde. De voormalig Ajacied noemt het zelfs een ‘schande’ dat Ajax Mikautadze heeft gekocht.

Een specifieke actie van Mikautadze is bij Van der Meijde in het verkeerde keelgat geschoten. De 22-jarige rechtspoot, die afgelopen zomer voor maar liefst 16 miljoen euro overkwam van Metz, verloor de bal op eigen helft, waarna hij buiten de lijnen bleef staan en weigerde mee te verdedigen. AZ, dat uiteindelijk met 1-2 won, kreeg daardoor de kans om een derde treffer te maken, maar liet het na.

Bij het zien van de beelden reageert Van der Meijde opnieuw vol ongeloof. “Dit bedoel ik: als je in een team speelt... Hij loopt daar gewoon rustig verder. Doen jullie het maar, want ik kan het niet. Het is ongelofelijk.” De analist trekt een keiharde conclusie over Mikautadze. “Het is echt een schande dat Ajax deze man heeft binnengehaald.”

Mikautadze speelde tot dusver 165 minuten voor Ajax, verdeeld over 3 optredens in de Eredivisie. De achttienvoudig international wist nog niet te scoren of een assist af te leveren. Mikautadze is een van de aankopen voor wie de inmiddels ontslagen directeur voetbalzaken Sven Mislintat diep in de buidel tastte. De Georgiër kreeg daarbij een contract tot medio 2028 voorgeschoteld.

Kwakman

In de nabeschouwing op ESPN moest Mikautadze het zondag al ontgelden bij Kwakman. “Aan de bal is het zo broos en er is zo weinig beweging. Er zit zo weinig idee achter. Ook bij die jongens die dan nog invallen. Die Mikautadze... allemachtig.” Mikautadze kwam vlak voor rust in het veld als vervanger van de geblesseerde Amourrichio van Axel Dongen en deed 49 minuten mee.

Toen presentator Jan Joost van Gangelen het prijskaartje van Mikautadze herhaalde, plaatste Kwakman een kanttekening. “Ik snap echt wel dat het misschien niet helemaal eerlijk is om jongens er individueel uit te pikken, want het is zo moeilijk om individueel uit te blinken in een team dat totaal niet goed staat en niet goed draait. Dan ben je ook overal te laat en valt er bijna geen combinatie te maken. Maar je mag af en toe toch wel iets zien bij een speler waarvan je denkt: oké.”

Carlos Forbs kan Kwakman, in tegenstelling tot Mikautadze, wel bekoren. “Hij laat af en toe nog wat zien. Vandaag dan niet, maar sommige jongens hebben echt nog helemaal niets laten zien.” Collega-analist Kenneth Perez haakt in. “De jongens die invallen, Akpom en Mikautadze... Tja, dat doet gewoon pijn aan je ogen.”