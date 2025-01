Van der Gijp ziet bij Ajax en Feyenoord slechts één speler die goed genoeg is voor PSV

René van der Gijp zou slechts één speler van Ajax en slechts één speler van Feyenoord van toegevoegde waarde vinden voor PSV, zo laat hij weten in de podcast KieftJansenEgmondGijp. De analyticus ziet nergens in Nederland versterkingen voor de Eindhovenaren rondlopen en hij vindt de kwalitatieve afstand tot de concurrentie enorm.

“Je kan zeggen van Peter Bosz wat je wilt, maar met Ismael Saibari, Malik Tillman, Ricardo Pepi... Die zijn op de transfermarkt wel twintig of dertig miljoen euro meer waard geworden”, zo begint Van der Gijp. “Daar doe je het uiteindelijk voor als PSV.”

“Kijk, er wordt altijd wel moeilijk gedaan en dat men bang is dat een Saibari vertrekt, maar die móét juist weg. Op dezelfde manier móéten Gimenez, Hancko en Timber ook echt weg bij Feyenoord. Daarna komt er weer een nieuwe Timber, dat is het beleid.”

“Maar even serieus”, gaat Van der Gijp op andere voet verder. “Als je nou kijkt naar PSV tegen Feyenoord en je vraagt daarna aan Peter Bosz welke spelers hij van Feyenoord zou willen hebben, dan zegt hij dat hij niemand wil.”

“Als ik de aanval, het middenveld, de achterhoede en de keeper van PSV zie, dan heeft Bosz echt niemand nodig van Feyenoord. Misschien neemt Bosz Hancko, omdat hij matig in zijn linksbacks zit. Niet eens in het centrum. Hancko zou je als enige eruit kunnen pikken en hem als linksback gebruiken.”

“Als je vroeger tegen Feyenoord speelde, dan pikte je zeker vier spelers eruit. En als je tegen Ajax speelde pakte je er ook drie uit, terwijl wij met PSV kampioen werden. Maar nu...”

“En wie van Ajax? Alleen Hato waarschijnlijk, omdat je dus slecht in je linksbacks zit. Dat is toch bijzonder? Niemand van Feyenoord of Ajax is een verbetering voor het team van Bosz”, aldus Van der Gijp.