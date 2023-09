Van der Gijp verbijsterd over naam die bij Ajax valt: ‘Echt belachelijk’

Dinsdag, 26 september 2023 om 22:12 • Rian Rosendaal • Laatste update: 22:14

Dat Frits Barend maandag in Op1 Daphne Koster naar voren schoof als mogelijke opvolger van Sven Mislintat als technisch directeur van Ajax, zorgt voor grote verbazing bij René van der Gijp. De analist vindt dat je eerst ruime ervaring moet hebben opgedaan voordat je aan een dergelijke functie begint. Koster is momenteel als manager vrouwen verbonden aan Ajax.

Barend was onlangs aanwezig op de Open Dag van de Cruyff Foundation en hoorde daar de naam van Koster rondzingen. "Daphne Koster liep daar rond. Die heeft het vrouwenvoetbal onder haar hoede en dat gaat fantastisch. Die had best directeur willen worden. Daphne Koster heeft ongelooflijk veel verstand van voetbal en wordt gewoon genegeerd", zei Barend met enige ergernis in het praatprogramma.

Verbazing bij Van der Gijp

"Ik zag Frits Barend zitten en die vond dat Daphne Koster de opvolger moest worden van Sven Mislintat. Dan denk ik: Dat zijn toch gewoon banen waar je een achtergrond voor moet hebben? Dan moet je toch ergens, bij FC Twente, Roda JC of De Graafschap, ervaring hebben opgedaan? Daar kun je toch niet zomaar aan beginnen. Dat kan toch niet?", vraagt Van der Gijp zich dinsdag hardop af in Vandaag Inside. "Belachelijk, echt belachelijk", voegt hij daar vol verbazing aan toe.

Schrijver en presentator Özcan Akyol, ook aanwezig in de dagelijkse talkshow, is het volledig eens met de lezing van Van der Gijp. "Zeker ook als je de dynamiek niet kent bij zo'n club." Tafelgenoot Johan Derksen vindt de suggestie van Barend wat betreft Koster en Ajax eveneens lachwekkend: "Die hoeven we dus niet meer serieus te nemen."