Van der Gijp en Derksen lachen Nederlands elftal-ster vierkant uit om uitspraak in interview

Johan Derksen en René van der Gijp moeten hard lachen om een uitspraak van Virgil van Dijk. Laatstgenoemde noemde zichzelf na de Nations League-wedstrijd tegen Bosnië en Herzegovina (5-2 winst) in meerdere interviews 'de grote leider van het Nederlands elftal en Liverpool'. "Dit is toch gênant?", aldus Van der Gijp.

In Vandaag Inside wordt een stukje van het interview van Van Dijk met Noa Vahle van SBS 6 getoond. "Tijdens het EK ging het veel over randzaken...", klaagt Van Dijk. "Er was heel wat kritiek op ons als groep, op ons spel. Er was altijd wel ruis."

De situatie legde veel druk op Van Dijk, zo legt de centrumverdediger uit. "Je bent elke dag bezig met de jongens om te zorgen dat iedereen fris en fruitig is. Dat hoort ook bij aanvoerderschap, maar het is niet altijd even makkelijk om daarmee te dealen, die verantwoordelijkheid én bij de club, én bij Oranje. Maar mijn motivatie is nog steeds super hoog. Ik ben nog steeds Virgil van Dijk, de grote leider."

Derksen, Van der Gijp en de ook aanwezige Valentijn Driessen gaan stuk om de woorden van Van Dijk. "Dat heb ík zelfs nog nooit over mezelf gezegd!", lacht Derksen. "Ik vind altijd: mensen die dat van zichzelf zeggen, dat zijn geen grote leiders."

Ook inhoudelijk vindt Derksen het een zwak interview. "Ik hoor hier weer precies hetzelfde... Veel kritiek op dat het allemaal niet zo goed liep, dat schijnt toch voor alle ego's het ergst te zijn wat ze kan overkomen hè? Dan zijn ze meteen helemaal van de leg."

Ook Driessen snapt de woorden van Van Dijk niet goed. "Dat ze daar ook drie weken mee bezig zijn (tijdens het EK, red.). Wat maakt het nou uit wie wat roept? Je laat dat toch in een bubbel gewoon allemaal langs je heen gaan? Dat laat je toch geen vat op je krijgen? Zeker als je 'de grote leider' bent...", aldus de journalist van De Telegraaf.