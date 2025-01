René van der Gijp grijpt KieftJansenEgmondGijp van deze week aan om zijn beklag te doen over Noa Lang. Volgens de analist die heel veel voetbal ziet moet de aanvaller van PSV snel beginnen met het bekijken van Europese topduels, zodat hij weet wat er in de absolute top gevraagd wordt van spelers.

''Als jij nou trainer zou zijn van Noa Lang, zou je die vandaag laten trainen? Of zou je zeggen: 'Jij was aan het rappen, maar er was ook nog een wedstrijd gisteren. Die heb je gemist''', verwijst Van der Gijp naar de kraker tussen Real Madrid en FC Barcelona (2-5) om de Spaanse Supercopa.

Gijp stelt zich vervolgens een gesprek voor tussen Lang en PSV-trainer Peter Bosz. '''Hier heb je zeventig minuten Raphinha. Kijk even. Die doet namelijk niet wat jij doet. Wat jij doet is net alsof je naar buiten gaat, en je gaat naar binnen. En dan ga je de drukte in, en dan wordt het héél oncomfortabel voor je, lieve jongen'''.

'''Ga nou eens kijken wat Raphinha doet. Raphinha gaat diep, komt in de bal, gaat zonder bal, kopt, komt vóór het doel'. Dat is het echte voetbal'', ziet Van der Gijp in de Braziliaanse vleugelaanvaller van Barcelona een speler van wereldklasse.

''Het echte voetbal is toch niet je back opzoeken en dan naar binnen gaan, de drukte in? Wat is dat?'', vraagt de verbijsterde Van der Gijp aan zijn tafelgenoten.

Wim Kieft haakt in door te zeggen dat hij enkele illustere voorgangers van Lang bij PSV onder de loep heeft genomen. Hij keek daarbij vooral naar de statistieken.

''Gakpo en Memphis Depay, in hun laatste seizoen. Die maakten een partij goals en waren belangrijk. En die waren pas 22,23 jaar oud. Maar die Noa is al 25, man'', is Kieft net als Van der Gijp niet onder de indruk van Lang.