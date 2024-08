Van Bronckhorst ziet Besiktas vol overtuiging groepsfase van de Europa League bereiken

Besiktas heeft de poulefase van de Europa League bereikt. Een week na het spectaculaire 3-3 gelijkspel in Zwitserland werd donderdagavond met 5-1 gewonnen van FC Lugano. Trainer Giovanni van Bronckhorst en zijn spelers weten vrijdag, als de loting voor de groepsfase plaatstvindt, wat de tegenstanders zijn.

De Turkse topclub kende een droomstart. Ciro Immobile was er na zeven minuten als de kippen bij om van dichtbij de 1-0 binnen te koppen. Besiktas bleef de dominante ploeg in de eerste helft in Istanbul, maar een verdubbeling van de voorsprong bleef uit.

Lugano bleef daardoor in de wedstrijd en de bezoekers trokken de stand zelfs gelijk na bijna een uur spelen. Shkelqim Vladi schoot na een vlotte aanval van Lugano van dichtbij de 1-1 tegen de touwen. De hoop van de Zwitsers werd echter snel de grond ingeboord door de thuisclub.

Besiktas sloeg tussen de 65ste en 71ste minuut keihard toe. Gedson Fernandes bleef koel en knalde raak in de benedenhoek: 2-1. De derde Turkse treffer viel snel: Rafa Silva scoorde met een fraai lobje over de Lugan-doelman. Immobile wilde niet achterblijven en schoot onberispelijk raak na een fraaie individuele actie.

Salih Ucan verzorgde in de tweede minuut van de blessuretijd het slotakkoord. De ingevallen middenvelder schoot raak van binnen de zestien en zorgde zo voor een nog grotere zege voor Besiktas, dat nu in spanning wacht op wat de loting gaat brengen.