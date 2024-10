Van Bronckhorst stunt met Besiktas bij Olympique Lyon en heeft eerste Europa League-punten binnen

Besiktas heeft een verrassende zege behaald in de Europa League. Op bezoek bij Olympique Lyon wonnen de manschappen van trainer Giovanni van Bronckhorst met 0-1. Diep in de tweede helft kroonde Gedson Fernandes zich tot matchwinner.

Ex-Ajacied Nicolás Tagliafico mocht het bij Lyon laten zien op de linksbackpositie. Spits Alexandre Lacazette werd voorin geflankeerd door Ernest Nuamah en Saïd Benrahma. Rayan Cherki was op het middenveld de aangewezen creatieveling. Bij Besiktas stond ex-AZ'er Jonas Svensson op rechtsback. Spits Ciro Immobile werd in zijn rug bijgestaan door Rafa Silva, João Mario en Ernest Muci.

Lyon was de bovenliggende partij in de eerste helft, waarin het al vroeg op voorsprong had kunnen komen via Benrahma. De vleugelaanvaller schoot net naast. De andere vleugelspeler van Lyon, Nuamah, was eveneens dicht bij de 1-0, maar doelman Ersin Destanoglu redde fraai.

Halverwege de eerst helft leek het alsnog 1-0 te worden, toen Lyon na een fraaie aanval via Cherki en Corentin Tolisso doorbrak over de rechterkant. Laatstgenoemde legde breed op Lacazette, die binnentikte. Tolisso bleek echter nipt buitenspel te hebben gestaan, waardoor er een streep door de treffer ging.

Ook na rust was het eenrichtingsverkeer. Zo kreeg Lacazette een enorme dubbele kans. Na goed doorzetten van Tagliafico belandde de bal voor de voeten van de Franse routinier, die van dichtbij op Destanoglu stuitte. De rebound leek alsnog een prooi voor Lacazette, ware het niet dat Emirhan Topçu de bal net op tijd wegwerkte.

Lyon bleef pushen en kwam andermaal uiterst dicht bij de 1-0, toen Benrahma een vlammend schot loste. Helaas voor hem spatte zijn inzet uiteen op de lat. Aan de andere kant liet Besiktas zich eindelijk in aanvallend opzicht gelden, echter schoot Muci op aangeven van Rafa Silva over.

Besiktas kwam beter in de wedstrijd en nadat Immobile uit een counter tegen de paal schoot, was het even later alsnog raak voor de Turken. Een heerlijke steekpass van Rafa Silva belandde in de diepte bij Gedson Fernandes, die de verre hoek vond met een droge schuiver: 0-1. Besiktas overleefde de slotfase en boekt zo zijn eerste Europa League-zege van het seizoen.