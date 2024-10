Van Bronckhorst krijgt nieuwe tik met Besiktas na gelijkmaker in minuut 95

Besiktas heeft zich niet kunnen herstellen van de midweekse 1-3 nederlaag tegen Eintracht Frankfurt. De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst was lange tijd op weg naar een 0-1 zege op Gaziantep, maar moest in minuut 95 de gelijkmaker slikken: 1-1. Besiktas staat derde, op één punt van Samsunspor en vijf van Galatasaray. Besiktas heeft een duel minder gespeeld dan die ploegen.

Van Bronckhorst koos voor Ciro Immobile als diepste spits, met achter hem Ernest Muci, Rafa Silva en João Mario. Cher Ndour kreeg door de afwezigheid van Al-Musrati andermaal de kans op het middenveld, samen met Gedson Fernandes.

Ex-AZ'er Jonas Svensson was de rechtsback van dienst. Voormalig Vitesse-aanvaller Milot Rashica begon op de bank. Bij Gaziantep begon Halil Dervisoglu op de bank.

Besiktas had het in de eerste helft niet altijd makkelijk tegen Gaziantep, dat al vroeg op voorsprong had kunnen komen via David Okereke. De aanvaller mikte net te hoog. Besiktas zette daar in eerste instantie weinig tegenover, behoudens een schot van Rafa Silva. Ook de Portugees schoot over.

Na een klein half uur kreeg Besiktas een strafschop mee na een overtreding in de zestien. Immobile pakte zijn verantwoordelijkheid en schoot raak: 0-1. Op slag van rust leek de gelijkmaker een feit te zijn toen Deian Sorescu raakschoot in de linkeronderhoek. Er bleek echter sprake te zijn van buitenspel in de aanloop naar de goal: treffer afgekeurd.

Ook in de beginfase van de tweede helft liet Okereke een enorme kans liggen, ditmaal oog in oog met doelman Mert Günok. Besiktas kreeg mogelijkheden om de wedstrijd in het slot te gooien. Onder meer via Arthur Masuaku, die nipt naast schoot.

Besiktas leek stand te houden, maar capituleerde diep in blessuretijd alsnog. Een vrije trap kwam enigszins gelukkig terecht bij Alexandru Maxim, die Günok met een harde trap volstrekt kansloos liet: 1-1.